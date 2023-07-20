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Tarlada hasat sezonu sürüyor! TMO randevu sisteminde bir sorun var mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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Tarlada hasat sezonu sürüyor! TMO randevu sisteminde bir sorun var mı?

Hububat hasadı başladı. Çiftçinin ilk durağı ise Toprak Mahsulleri Ofisi. Bu süreçte TMO'nun randevu sistemi üzerinden randevu alınamadığı iddiaları ortaya atıldı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal A Haber muhabiri Merve Pekmez'e özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 4 bir yanında hasat sezonu devam ediyor. Bölgelerden ise üreticilerin memnun olduğu rekolte haberleri geliyor. Bu süreçte topraktan mahsulünü alan üreticinin ilk durağı ise Toprak Mahsulleri Ofisi oluyor.

Peki TMO randevu sisteminde bir sorun var mı? TMO kaç üreticiye randevu verdi? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Merve Pekmez'in konuğu olan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal verdi.

Ahmet Güldal'ın öne çıkan sözleri:

"Şu anda hasat döneminin en yoğun günlerini yaşıyoruz. Son dönemde kuraklıktan etkilenen bir ülke olarak hatta bu sene mart ayına kadar kuraklık riskini öngörerek hareket ediyoruz. Mart, nisan ve mayıs aylarında gelen yağışlar mahsule bereket getirdi. Buğday ve arpada çok yüksek bir rekoltenin gerçekleştiğini görüyoruz.

ALIM FİYATLARI VE DESTEK MİKTARI

21 milyon tonun üzerinde buğday 8,5 milyon tonun üzerinde arpa bekleniyor. Hasat bilindiği gibi haziran ayında başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hububat alım fiyatlarını açıkladı. 8 bin 250 TL buğday, 7 bin TL arpa alım fiyatı olacak . Buğdayda bin TL arpada 500 TL üretim desteği tüm çiftçilere verilecek. Bu fiyatlar üreticiler tarafından çok makbul ve makul karşılandı. Şu anda bize yoğun şekilde ürün arzı geliyor.

576 NOKTADA ALIM YAPILIYOR

Hasatta Türkiye geneline baktığımızda yüzde 50'den fazlasını geçtik. Üreticinin TMO tercihi çok fazla miktarda devam ediyor. Türkiye'de 576 noktada TMO günlük 212 bin ton ürün alma kapasitesine ulaşmış durumda. Bu tarihi bir rakamdır, günlük 100 bin tonlardan iki katı rakamlara geldik. Arkadaşlarımız haftanın 7 günü günlük 15 saat çalışarak üreticiye katkı sağlıyor.

RANDEVU SORUNU VAR MI?

Şu anda TMO'nun randevu sistemi açık ve çalışıyor. Ama herkes aynı tarihlerde ve günlerde randevu oluşturmak istediği için haliyle sistem bunu öteliyor. Tabi bizde randevu sistemine alım noktalarının hepsini tanımlayarak çözüm ürettik. TMO'nun 4 milyon ton kendi deposu, lisans depolardaki 3 milyon ton boş kapasiteler, 2 milyon ton yeni kiralanan depolar ve 3 milyon tonun üzerinde açık saha yığınları planlayarak devam ediyoruz.

Yani toplamda 10 milyon tonun üzerinde depolama kapasitesini sisteme tanımladık. Yani randevu alamama gibi bir sorun yok. Ama tabi ileri tarihlere atabiliyor. 576 nokta haftanın 7 günü 15 saatlik çalışmayla alımlar devam ediyor. Randevu sisteminde ileri tarihler olmak kaydıyla sürekli olarak randevu veriyoruz. Yetmediği yerlerde yeni de açıyoruz. Üreticinin randevudan yana endişesi olmasın."

TMO randevu sisteminde bir sorun var mı? TMO RANDEVU SİSTEMİNDE BİR SORUN VAR MI?
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