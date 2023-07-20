Tarlada hasat sezonu sürüyor! TMO randevu sisteminde bir sorun var mı?

ALIM FİYATLARI VE DESTEK MİKTARI

21 milyon tonun üzerinde buğday 8,5 milyon tonun üzerinde arpa bekleniyor. Hasat bilindiği gibi haziran ayında başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hububat alım fiyatlarını açıkladı. 8 bin 250 TL buğday, 7 bin TL arpa alım fiyatı olacak . Buğdayda bin TL arpada 500 TL üretim desteği tüm çiftçilere verilecek. Bu fiyatlar üreticiler tarafından çok makbul ve makul karşılandı. Şu anda bize yoğun şekilde ürün arzı geliyor.