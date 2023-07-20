Irak’ta İsveç Büyükelçiliği’ne baskın! Irak’ta neler oluyor, baskın ne anlama geliyor?

İSLAM DÜNYASINA TUZAK

Burada şiddetin sarmala dönüşmesi büyük bir tehlike. Bu tip bir çatışma ortamının geleceğini tahmin ediyorduk. İsveç ne yaptığını biliyor ve arkasında gelecek neticeleri de biliyor ama bir şekilde İslam karşıtlığı üzerinden iş yapıyorlar. NATO hedefsiz kalınca İslam ile terörü bir araya getirip hadsizleşerek bir politika kurdular. Yine bu tip bir manipülasyon ile böyle bir senaryo ile hedef haline getirilecek bir İslam dünyası olaşbilir. Bunu bir ihtimal olarak söylüyorum. Burada kirli bir provokasyon var. Umarız ki bu dalgalar başka bölgelere yayılmaz. Ama bu beklenen bir şey."