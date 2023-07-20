Irak'ta İsveç Büyükelçiliği'ne baskın! Irak’ta neler oluyor, baskın ne anlama geliyor?
Irak'ta Şii siyasetçi Mukteda Es-Sadr taraftarları Kur'an'ı Kerim'e yönelik İsveç'te gerçekleştirilen saldırıları protesto etti. İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği’ni basan protestocular binanın bazı bölümlerini ateşe verdi. Peki bu saldırı ne anlama geliyor? Saldırıların arkası gelir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda Es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binası önünde toplanarak, Kur'an-ı Kerim'e yönelik yarın gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı büyükelçilik binasını bastı.
Sadr hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek beklenen söz konusu eylemi protesto etmeye başladı. Göstericiler İsveç hükümetine karşı slogan atarak, büyükelçilik bahçesine girdi. Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkmaya başladı. Irak güvenlik güçleri, olay yerindeki önlemleri artırdı.
Peki bu saldırı ne anlama geliyor? Saldırıların arkası gelir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
Furkan Kaya'nın öne çıkan sözleri:
"Genel olarak Batı Avrupa yarımadasındaki İslam karşıtlığı ve Türk karşıtlığı üzerinden Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine vereceği refleksi ölçmek üzere oyunlar oluyor. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'e yönelikte birçok kez hakaret girişimleri oldu. Yarınki Kur'an yakma eylemi bu halkanın devamı. Burada tabi Irak bayrağı da yakılacaktı. İslam düşmanlığı üzerinden bir dalga yaratma çabası var.
ÇATIŞMA VE KAOS
Es-Sadr'ın Irak'ta çok önemli bir figür. Son 20 yıldır Irak siyasetinde ağırlığı olan ve siyasetten çekileceğini açıkladığında binlerce insanın sokağa dökülerek peşinde gittiği bir lider. Bu kendi gücünü göstermek için yapılmış asimetrik bir gösteriydi. İslam düşmanlığına karşı reflekslerin olması gerektiğini söyledik ama bunun sahada çatışma ve kaos şeklinde olmaması gerektiği ve bunun tehlikeli olduğunu ifade ettik.
İSLAM DÜNYASINA TUZAK
Burada şiddetin sarmala dönüşmesi büyük bir tehlike. Bu tip bir çatışma ortamının geleceğini tahmin ediyorduk. İsveç ne yaptığını biliyor ve arkasında gelecek neticeleri de biliyor ama bir şekilde İslam karşıtlığı üzerinden iş yapıyorlar. NATO hedefsiz kalınca İslam ile terörü bir araya getirip hadsizleşerek bir politika kurdular. Yine bu tip bir manipülasyon ile böyle bir senaryo ile hedef haline getirilecek bir İslam dünyası olaşbilir. Bunu bir ihtimal olarak söylüyorum. Burada kirli bir provokasyon var. Umarız ki bu dalgalar başka bölgelere yayılmaz. Ama bu beklenen bir şey."
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