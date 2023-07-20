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CHP'den kopuşlar mı başlıyor? Gizli toplantıya katılanlar istifa eder mi?

A Haber
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Giriş: 20.07.2023 13:18
Ekrem İmamoğlu'nun internete sızan "değişim" toplantısı gündeme bomba gibi düştü. Önce toplantının gizli olmadığı iddia eden Ekrem İmamoğlu daha sonra görüntüleri sızdıran kişinin araştırılacağını söyledi. Peki bu görüntülere kimler nasıl tepki verdi? CHP'den kopuşlar mı başlıyor? Gizli toplantının ortaya çıkması CHP'de kırılmaya yol açar mı? Gizli toplantı CHP'de istifa getirir mi? Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? Gizli toplantı sonrası CHP'de sancılı sürecin fitili ateşlendi? Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mustafa Ertekin ile siyaset bilimci Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
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