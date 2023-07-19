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CHP'li Mehmet Sevigen parti içinde yaşananlara isyan etti: Bunların hepsi soytarı gibi çakal! Millet bizim yüzümüze tükürecek

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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CHP’li Mehmet Sevigen parti içinde yaşananlara isyan etti: Bunların hepsi soytarı gibi çakal! Millet bizim yüzümüze tükürecek

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı ağır hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan isyan bayrağını açarken dün akşam saatlerinde sosyal medyadaki toplantı görüntüleri CHP kulislerini salladı. Görüntülerde İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için bir dilekçe hazırlığı yaptığı görüldü. Bu gelişmeleri A Haber ekranlarında yorumlayan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber ekranlarına yorumladı. Sevigen CHP'de bir liderin olmadığının altını çizerken "Bunların hepsi soytarı gibi çakal. İsyan ediyorum milletim adına isyan ediyorum. Zoruma gidiyor insanlar bizim yüzümüzü tükürecek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türk siyasi tarihine üst üste kaybettiği 13 seçimle geçen Kemal Kılıçdaroğlu hala CHP'den istifaya yanaşmazken son mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.

İMAMOĞLU VE ÖZCAN KAFA KALDIRDI

Seçimlerde yaşanan ağır hezimetin ardından CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. İmamoğlu "İktidar için değişim" adında internet sitesi kurarken, Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüdü.

ZOOM ÜZERİNDEN ONLINE DARBE TOPLANTISI

Bu gelişmeler yaşanırken sık sık değişim mesaj veren İmamoğlu'nun da olduğu ve YouTube'ta yayınlanan bir toplantı görüntüsü CHP'nin ortasına adeta bir bomba gibi düştü. Görüntülerde İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için bir dilekçe hazırlığı yaptığı görüldü.

İFŞAYI KİM YAPTI?

Söz konusu ifşayı CHP Genel Merkezi'nin yaptığı, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nın İmamoğlu ve değişim tayfasının yaptığı planlardan noktası virgülüne haberdar olduğu öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: 200'E YAKIN TOPLANTI YAPTIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yayınlanan Zoom toplantısına ilişkin, "Partinin yöneticileriyle, parti meclisi üyeleriyle, eski, yeni milletvekilleriyle, ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim seçimden bu yana, bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim." dedi.

CHP içinde yaşanan gelişmeleri CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber ekranlarına yorumladı.

ÖNCEDEN CHP'DE BİR GELENEK VARDI

Eski CHP'de bir gelenek vardı. Ne İmamoğlu ne de Kılıçdaroğlu CHP kültüründen gelen kişiler değiller. CHP kültüründen gelmeyen kişilerin burada başkanlık yapması çok zor.

CHP'DE LİDER YOK BABAYİĞİT YOK

Nerede eski isimler? Partinin eskileri neden CHP'ye sahip çıkmıyor? CHP muhalefet yapmayı bırakıp kendi derdine düşmüş. Hepsi sizin olsun lanet olsun. Ülkenin gündeminden kopmuşsunuz. Dallas gibi kimin eli kimin cebinde belli değil. Lider yok babayiğit yok. 150 tane genel başkan var ama lider yok.

KADROLAR DA SEÇİMİ KAYBETTİ

CHP artık son dönemlerini yaşatıyorlar. Bunları destekleyen kadrolar ve gazetecilerin hepsi seçimlerde yenildi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen şimdi İmamoğlu'nu destekliyor.

BELEDİYELERİN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Partinin gerçek sahipleri il başkanları bu isimleri görevden aldılar. Belediyelerin peşine düştüler pazarlıklar başladı. Zafer Partisi'ne 3 bakanlık sözü veren genel başkanın o koltukta bir dakika daha oturmaması lazım.

MİLLETİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM

Kılıçdaroğlu'nu Ethem Sancak getirdi, Baykal talimat verdi Kılıçdaroğlu'nu partiye ben kaydettim. Milletimden özür diliyorum.Partinin gerçek sahiplerinin ayağa kalkması lazım.

ÖZGÜR ÖZEL İMAMOĞLU'NUN ADAMI

Bu partide bir gelenek var. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun adamıdır. ABD'li danışmana o kadar para verildi nereden geldi bu adam? Toplantıya katılan isimler istifa etmeli. Partideki görevlerini emanet edip, İmamoğlu ile yol yürüsünler.

BUNLARIN HEPSİ SOYTARI ÇAKAL

Bunların hepsi soytarı gibi çakal. İsyan ediyorum milletim adına isyan ediyorum. Baş kaldırıyorum. Zoruma gidiyor insanlar bizim yüzümüzü tükürecek.

Bunların hepsi soytarı gibi çakal "BUNLARIN HEPSİ SOYTARI GİBİ ÇAKAL"

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