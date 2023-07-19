CHP’li Mehmet Sevigen parti içinde yaşananlara isyan etti: Bunların hepsi soytarı gibi çakal! Millet bizim yüzümüze tükürecek

ÖNCEDEN CHP'DE BİR GELENEK VARDI

Eski CHP'de bir gelenek vardı. Ne İmamoğlu ne de Kılıçdaroğlu CHP kültüründen gelen kişiler değiller. CHP kültüründen gelmeyen kişilerin burada başkanlık yapması çok zor.

CHP'DE LİDER YOK BABAYİĞİT YOK

Nerede eski isimler? Partinin eskileri neden CHP'ye sahip çıkmıyor? CHP muhalefet yapmayı bırakıp kendi derdine düşmüş. Hepsi sizin olsun lanet olsun. Ülkenin gündeminden kopmuşsunuz. Dallas gibi kimin eli kimin cebinde belli değil. Lider yok babayiğit yok. 150 tane genel başkan var ama lider yok.