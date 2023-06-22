Gazeteciler Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesini A Haber’e yorumladı

Pazarcı, "İmamoğlu'na baktığınız zaman değişim diyor. Peki, neyi değiştirecek? Bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu ne dediyse o da onu dedi. Birlikte alana çıktılar, fotoğraf verdiler, her şeyi birlikte yaptılar. Hatta elini değil vücudunu taşın altına koydu Ekrem İmamoğlu hep birlikte kaybettiler. Şimdi ne değişecek? Bu da gösteriyor ki bu da tamamen bir koltuk kavgası" yorumunda bulundu.