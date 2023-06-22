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Gazeteciler Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesini A Haber’e yorumladı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Gazeteciler Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel İmamoğlu-Kılıçdaroğlu çekişmesini A Haber’e yorumladı

14-28 Mayıs seçimlerinde yenilgiyi bir kez daha gören ve büyük darbe alan CHP'de genel başkanlık savaşı iyice derinleşti. Kılıçdaroğlu istifa etmemekte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise değişimde ısrarcı. Seçim sonrası başlayan bu çatışmayı Ankara gazetecileri Emin Pazarcı ve Melik Yiğitel, A Haber için yorumladı. Pazarcı, yaşananları 'Koltuk savaşı ve menfaat kavgası' olarak nitelerken Yiğitel ise, İmamoğlu'nu eleştirerek "Siyaset düello işidir. Değişim diyorlar ama onu da ben çok korkakça buldum" ifadeleri ile açıkladı.

Seçim kazanma rekoru kıran milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi ifade ettiği gibi hem koalisyonda hem de CHP ve İYİ Parti'de iç savaş başladı.

Bu bağlamda CHP'de seçim yenilgisinden sonra başlayan değişim talebi sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' diyerek sesini yükselterek genel başkanlık için göz kırptı.

Ancak bu hırs kısa sürdü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'kaptan benim' diyerek seçim öncesi ağırlığını 'buradayım ve buradayım' sözleriyle bir kez daha masaya eliyle sert vurdu.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU ÇEKİŞMESİ

Bir tarafta istifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, diğer taraftaysa genel başkanlıkta değişim sinyalleri veren Ekrem İmamoğlu arasında soğuk savaş perde arkasında sürüyor.

EMİN PAZARCI: MENFAAT VE KOLTUK KAVGASI

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'ya göre CHP'de yaşananların nedeni ise siyasi kariye planı.

A Haber'e konuşan Pazarcı, "Koltuk kavgası. Değişim diyorlar, değişim de neyi değiştirecekler? Koltuğu değiştirerek sonuç almaya çalışan bir ekip var." ifadelerine yer verdi.

Pazarcı, "İmamoğlu'na baktığınız zaman değişim diyor. Peki, neyi değiştirecek? Bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu ne dediyse o da onu dedi. Birlikte alana çıktılar, fotoğraf verdiler, her şeyi birlikte yaptılar. Hatta elini değil vücudunu taşın altına koydu Ekrem İmamoğlu hep birlikte kaybettiler. Şimdi ne değişecek? Bu da gösteriyor ki bu da tamamen bir koltuk kavgası" yorumunda bulundu.

MELİK YİĞİTEL: ÇOK KORKAKÇA!

TÜRKMEDYA Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ise İmamoğlu'nun genel başkanlık savaşında temkinli adımlar attığını söyledi.

Melik Yiğitel, "Değişim diyorlar ama onu da ben çok korkakça buldum. Değişim ama ne değişmesi? Kemal Bey diyor ki; 'Ben değiştirdim, MYK'yı değiştirdim, danışmanları değiştirdim.' Bizim kastettiğimiz bu değil! Sen değiş. Bu hiçbiri diyemiyor ." şeklinde konuştu.

"İMAMOĞLU DA CESUR DEĞİL"

Yiğitel, "Ekrem İmamoğlu da cesur değil kusura bakmasın. Siyaset korkakların işi değildir. Eğer siz liderliğe oynayacaksanız meydan okuyacaksınız. Yapacaksan düello yapacaksın yiğitçe. Siyaset duello işidir." dedi.

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