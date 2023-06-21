21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye'nin Ukrayna'daki desteği oynadığı küresel rolün bir başka örneğidir

ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye'nin Ukrayna'daki desteği oynadığı küresel rolün bir başka örneğidir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2023
ABONE OL
ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye’nin Ukrayna’daki desteği oynadığı küresel rolün bir başka örneğidir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Jeffry Flake ABD Ankara Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyonda, "Türkiye, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlarken Amerika Birleşik Devletleri'nin kritik öneme sahip ortağı ve dünya sahnesinde etkili bir güç olmayı sürdürmektedir. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine verdiği destek, oynadığı küresel rolün bir başka örneğidir. Türkiye dışında başka hiçbir ülke bu ihtilafı Montrö Sözleşmesi’ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamazdı ve başka hiçbir ülke son derece ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin küresel pazarlara ulaştırılmasını amaçlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin mümkün kılınmasını başarılı bir şekilde sağlayamazdı. Türk-Amerikan iş birliği, elbette güvenlik konularının çok ötesine geçmektedir. İki ülkenin ticaret hacmi, yıllık 33 milyar doları aştı. Halklarımız arasındaki bağlar güçlenerek artıyor" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA