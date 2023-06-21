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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten bomba CHP, HDP, İYİ Parti kulisi ve Kılıçdaroğlu'na '16'lı masa' tepkisi

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten bomba CHP, HDP, İYİ Parti kulisi ve Kılıçdaroğlu’na ’16’lı masa’ tepkisi

Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde koalisyon ağır bir yenilgi ile tarumar oldu. Yenilginin faturası özellikle CHP’de ise parti içi kurmaylara kesildi. Millet İttifakı içinde ayrılık rüzgarları eserken bir yandan da CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘gerekirse 6 değil 16’lı masa kuracağım’ çıkışı geldi. Kör bir siyaset yürüten bu akla AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten A Haber canlı yayınında sert bir eleştiri geldi. Gökçek, “Kılıçdaroğlu yaptığı hiç bir hatayı kabul etmiyor. Bu sadece ve sadece diktatörlerdeki hal ve tavırdır.” dedi. Ayrıca Gökçek, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin 31 Mart 2024’teki yerel seçim stratejisine dair bomba kulis bilgileri verdi. İşte detaylar…

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

'16'LI MASA' SÖZLERİ! "KILIÇDAROĞLU BİLDİĞİMİ OKURUM' DİYOR"

Partisinin son grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Açık ve net söylüyorum, değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım." sözlerine değinen Gökçek, "16'lı masa konusu… Yani buradan özellikle aziz vatandaşlarımız Kılıçdaroğlu'na oy atanlar şunu çok iyi görmelidir. Kılıçdaroğlu yaptığı hiç bir hatayı kabul etmiyor. Bu sadece ve sadece diktatörlerdeki hal ve tavırdır. Kılıçdaroğlu 'Ben 16'lı masa kurarım' diyor. Yani 'Benim kurduğum bu masa hata değildi. Bunu daha fazlalaştırırım' diyor. CHP'li seçmene 'Siz ne derseniz deyin, ben kendi bildiğimi okurum' diyor. Bu Millet İttifakı'na gönül verenler için son derece kötü bir durumdur." dedi.

İYİ PARTİ İÇİN "ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI" KULİSİ

Son günlerde Ankara'da dönen kulis bilgilerini veren Osman Gökçek, "Bir de İYİ Parti ile ilgili bir mesele var. Nedir? İYİ Parti büyük şehirlerde eğer Kemal Bey ile devam etmek isterse neler isteyecek? Bunun karşılığında neleri alacak? Eğer HDP desteklemeye kalkarsa HDP, CHP'ye neler verecek? Şimdi de burada Kılıçdaroğlu'nun örnek vermek gerekirse kesin bir bilgim yok ama kulislerde dönen bir şey var. Mesela Çankaya Belediye Başkanlığı'nı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı desteklemeleri karşılığında İYİ Parti'ye vermek istedikleri konusu konuşuluyor. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

"4-5 TANE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DA HDP'YE VERİLMESİ SÖZ KONUSU"

Gökçek, "Yine aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi için 4-5 tane ilçe belediye başkanlığının da HDP'ye verilmesi söz konusu diyorlar. Şimdi burada bir pazarlıkların döneceği sürecin içerisine giriyoruz." ifadelerine yer verdi.

"İYİ PARTİ'Yİ TAM ANLAMIYLA YÖNETEN ESAS BEYİN FATİH AKŞENER'DİR"

CHP ile İYİ Parti arasında yapılan pazarlık durumuna değinen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "İYİ Parti'de Sayın Akşener'in ailesi bu işe karar verecek. Akşener de karar vermeyecek. Bunun kim olduğunu bütün İYİ Partililer biliyorlar. Bunu bir iddia olarak değil bir bilgi olarak söylüyorum! Sayın Akşener'in yaptığı afişlerde ve verdiği birçok kararda İYİ Partili yöneticilerin haberleri yoktu. Kendi aile içinde aldıkları kararları İYİ Partililere direttiler ve yapıldı. Ankara kulislerinde herkesin konuştuğu şey bu. İYİ Parti'yi tam anlamıyla yöneten esas beyin dediğimiz kişi şu anda Fatih Akşener'dir. Meral Akşener üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Ben Fatih Akşener'in parti içinde çok etkili olduğunu biliyorum. Sayın Akşener, sanıyorum şapkayı önüne koyacak. Hangi hatayı yaptıklarını, hangi konuda doğru yaptıklarını bunu ölçümünü teraziye koyup yapacaktır." açıklamasını yaptı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN DEVA, GELECEK VE SAADET'E VERDİĞİ MİLLETVEKİLLERİNDEN DOLAYI PİŞMANLIĞI YOK"

Gökçek sözlerinin devamında ise Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurarak, "CHP'de ders çıkarma söz konusu değil. Deva, Gelecek ve Saadet'e verdiği milletvekillerinden dolayı bir pişmanlığı yok. Bunu Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa kuracağız sözlerinde anlıyoruz. CHP'lilere buradan size hayırlı uğurlu olsun diyorum. Elinizdeki ilçe belediyelerinin çoğunu bunlara vereceksiniz. Çünkü bunlar size bir pazarlık karşılığında destek verecekler. Bakalım işin durumu ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ama şunu net söylüyorum; CHP'de tek adam, diktatör yönetimi vardır. Ve bu yönetimin başında da Kemal Kılıçdaroğlu vardır. Siz (Kılıçdaroğlu-CHP) PKK ve HDP'nin verdiği destekten dolayı milliyetçi kesimden o kadar tepki almasına rağmen 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' diyen Ali Mahir Başarır'ı grup başkan vekili yapıyorsanız bu işlerin hiçbirinden ders almadınız demektir." cümlelerini kurdu.

Bomba CHP, HDP ve İYİ Parti kulisi BOMBA CHP, HDP VE İYİ PARTİ KULİSİ
Kılıçdaroğlu’ndan seçmeni çılgına çeviren sözler!

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