AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten bomba CHP, HDP, İYİ Parti kulisi ve Kılıçdaroğlu’na ’16’lı masa’ tepkisi

İYİ PARTİ İÇİN "ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI" KULİSİ

Son günlerde Ankara'da dönen kulis bilgilerini veren Osman Gökçek, "Bir de İYİ Parti ile ilgili bir mesele var. Nedir? İYİ Parti büyük şehirlerde eğer Kemal Bey ile devam etmek isterse neler isteyecek? Bunun karşılığında neleri alacak? Eğer HDP desteklemeye kalkarsa HDP, CHP'ye neler verecek? Şimdi de burada Kılıçdaroğlu'nun örnek vermek gerekirse kesin bir bilgim yok ama kulislerde dönen bir şey var. Mesela Çankaya Belediye Başkanlığı'nı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı desteklemeleri karşılığında İYİ Parti'ye vermek istedikleri konusu konuşuluyor. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

"4-5 TANE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DA HDP'YE VERİLMESİ SÖZ KONUSU"

Gökçek, "Yine aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi için 4-5 tane ilçe belediye başkanlığının da HDP'ye verilmesi söz konusu diyorlar. Şimdi burada bir pazarlıkların döneceği sürecin içerisine giriyoruz." ifadelerine yer verdi.

