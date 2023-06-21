AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten bomba CHP, HDP, İYİ Parti kulisi ve Kılıçdaroğlu'na '16'lı masa' tepkisi
Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde koalisyon ağır bir yenilgi ile tarumar oldu. Yenilginin faturası özellikle CHP’de ise parti içi kurmaylara kesildi. Millet İttifakı içinde ayrılık rüzgarları eserken bir yandan da CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘gerekirse 6 değil 16’lı masa kuracağım’ çıkışı geldi. Kör bir siyaset yürüten bu akla AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’ten A Haber canlı yayınında sert bir eleştiri geldi. Gökçek, “Kılıçdaroğlu yaptığı hiç bir hatayı kabul etmiyor. Bu sadece ve sadece diktatörlerdeki hal ve tavırdır.” dedi. Ayrıca Gökçek, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin 31 Mart 2024’teki yerel seçim stratejisine dair bomba kulis bilgileri verdi. İşte detaylar…
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
'16'LI MASA' SÖZLERİ! "KILIÇDAROĞLU BİLDİĞİMİ OKURUM' DİYOR"
Partisinin son grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Açık ve net söylüyorum, değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım." sözlerine değinen Gökçek, "16'lı masa konusu… Yani buradan özellikle aziz vatandaşlarımız Kılıçdaroğlu'na oy atanlar şunu çok iyi görmelidir. Kılıçdaroğlu yaptığı hiç bir hatayı kabul etmiyor. Bu sadece ve sadece diktatörlerdeki hal ve tavırdır. Kılıçdaroğlu 'Ben 16'lı masa kurarım' diyor. Yani 'Benim kurduğum bu masa hata değildi. Bunu daha fazlalaştırırım' diyor. CHP'li seçmene 'Siz ne derseniz deyin, ben kendi bildiğimi okurum' diyor. Bu Millet İttifakı'na gönül verenler için son derece kötü bir durumdur." dedi.
İYİ PARTİ İÇİN "ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI" KULİSİ
Son günlerde Ankara'da dönen kulis bilgilerini veren Osman Gökçek, "Bir de İYİ Parti ile ilgili bir mesele var. Nedir? İYİ Parti büyük şehirlerde eğer Kemal Bey ile devam etmek isterse neler isteyecek? Bunun karşılığında neleri alacak? Eğer HDP desteklemeye kalkarsa HDP, CHP'ye neler verecek? Şimdi de burada Kılıçdaroğlu'nun örnek vermek gerekirse kesin bir bilgim yok ama kulislerde dönen bir şey var. Mesela Çankaya Belediye Başkanlığı'nı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı desteklemeleri karşılığında İYİ Parti'ye vermek istedikleri konusu konuşuluyor. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.
"4-5 TANE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞININ DA HDP'YE VERİLMESİ SÖZ KONUSU"
Gökçek, "Yine aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi için 4-5 tane ilçe belediye başkanlığının da HDP'ye verilmesi söz konusu diyorlar. Şimdi burada bir pazarlıkların döneceği sürecin içerisine giriyoruz." ifadelerine yer verdi.
"İYİ PARTİ'Yİ TAM ANLAMIYLA YÖNETEN ESAS BEYİN FATİH AKŞENER'DİR"
CHP ile İYİ Parti arasında yapılan pazarlık durumuna değinen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "İYİ Parti'de Sayın Akşener'in ailesi bu işe karar verecek. Akşener de karar vermeyecek. Bunun kim olduğunu bütün İYİ Partililer biliyorlar. Bunu bir iddia olarak değil bir bilgi olarak söylüyorum! Sayın Akşener'in yaptığı afişlerde ve verdiği birçok kararda İYİ Partili yöneticilerin haberleri yoktu. Kendi aile içinde aldıkları kararları İYİ Partililere direttiler ve yapıldı. Ankara kulislerinde herkesin konuştuğu şey bu. İYİ Parti'yi tam anlamıyla yöneten esas beyin dediğimiz kişi şu anda Fatih Akşener'dir. Meral Akşener üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Ben Fatih Akşener'in parti içinde çok etkili olduğunu biliyorum. Sayın Akşener, sanıyorum şapkayı önüne koyacak. Hangi hatayı yaptıklarını, hangi konuda doğru yaptıklarını bunu ölçümünü teraziye koyup yapacaktır." açıklamasını yaptı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN DEVA, GELECEK VE SAADET'E VERDİĞİ MİLLETVEKİLLERİNDEN DOLAYI PİŞMANLIĞI YOK"
Gökçek sözlerinin devamında ise Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurarak, "CHP'de ders çıkarma söz konusu değil. Deva, Gelecek ve Saadet'e verdiği milletvekillerinden dolayı bir pişmanlığı yok. Bunu Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa kuracağız sözlerinde anlıyoruz. CHP'lilere buradan size hayırlı uğurlu olsun diyorum. Elinizdeki ilçe belediyelerinin çoğunu bunlara vereceksiniz. Çünkü bunlar size bir pazarlık karşılığında destek verecekler. Bakalım işin durumu ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ama şunu net söylüyorum; CHP'de tek adam, diktatör yönetimi vardır. Ve bu yönetimin başında da Kemal Kılıçdaroğlu vardır. Siz (Kılıçdaroğlu-CHP) PKK ve HDP'nin verdiği destekten dolayı milliyetçi kesimden o kadar tepki almasına rağmen 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' diyen Ali Mahir Başarır'ı grup başkan vekili yapıyorsanız bu işlerin hiçbirinden ders almadınız demektir." cümlelerini kurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri kim? İkinci tur maç tarihleri!
- Özel güvenlik sınavı ne zaman? 2023 ÖGG yazılı sınavı ertelendi mi? Takvim güncellendi!
- Yaz gündönümü ne zaman? En uzun gün 21 Haziran'da neler olacak? Yaz gün dönümü astrolojik özellikleri 2023!
- MasterChef Mustafa kimdir, nereli? MasterChef All Star yedek yarışmacı Mustafa Aydın hangi sene yarıştı?
- Emlak Konut Yenişehir evleri ne zaman teslim edilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
- Ender Saraç'tan 10 kilo verdiren diyet listesi! Sadece 30 günde göbek ve basenden kurtulabilirsiniz! Egzersizle birlikte...
- SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...
- YENİ TORBA YASA İÇERİĞİ 2023! Bağkur affı Torba yasada var mı son dakika? Torba yasada hangi maddeler var?
- Ek öğretmen ataması tarihi 2023 | Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte kontenjan ve branş dağılımı...
- DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu, zam geldi mi? Hesaplara yatacağı tarih...
- %0 faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi e-Devlet başvuru | başladı mı, şartları neler? Yaş sınırı olacak mı, yeni evliler kapsam dahilinde mi?
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? Gelinim Mutfakta 20 Haziran Salı puan durumu...