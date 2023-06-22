CHP'de 81 il başkanından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek! Ekrem İmamoğlu'na "bay bay" dediler

Teşkilattan bahsediyor ortak akıldan bahsediyor ama yapıya baktığımızda genel başkanın konsolide ettiği bir delege yapısı genel başkanın arzularına uygun olmayanların bulunamadığı MYK. Yine genel başkanın tek belirleyici olduğu ciddi bir teşkilat yapısı ve siz bu teşkilat yapısı içerisinde bir değişimden bahsediyorsunuz.

CHP'de neler olacak? Bir defa konjonktürün baskısı var yakında bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde adaylıklarını konsolide etmek isteyen insanlar bu adaylığı feda ederek genel başkanlığa soyunabilir miyim diyen bir aktör var. Tek bir adamın tartışmasız hakimiyeti var gibi gözüküyor. Onu oraya getirenler gitmesi yönünde bir iradeleri yoksa ki şu anda öyle bir şey gözükmüyor büyük ihtimalle CHP değişim sloganları arasında tekrar Kılıçdaroğlu ile yola devam edecekmiş gibi gözüküyor.