CHP'de 81 il başkanından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek! Ekrem İmamoğlu'na "bay bay" dediler
Son dakika haberi | CHP'de koltuk kavgası bir başka boyut kazandı. 28 Mayıs hezimetinin ardından koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çıkışı sonrası parti içi dengeler sarsılırken, 81 il başkanından da ortak açıklama geldi. İl başkanları yaptıkları açıklamada Kılıçdaroğlu'na adeta arka çıkarak kişilerle ilgili değil parti programı ile ilgili "değişim" dedi.
CHP'de koltuk kavgası bir başka boyut kazandı. 28 Mayıs hezimetinin ardından koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çıkışı sonrası parti içi dengeler sarsılırken, 81 il başkanından da ortak açıklama geldi. İl başkanları yaptıkları açıklamada Kılıçdaroğlu'na adeta arka çıkarak kişilerle ilgili değil parti programı ile ilgili "değişim" dedi.
KAFTANCIOĞLU ÖRGÜTLEDİ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK GELDİ
CHP'nin yasaklı olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından örgütlenen il başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmiş ve görüşmede "Genel Başkan'ın yanındayız" konulu deklarasyonun imzalanması istenmişti.
CHP'de yaşanan bu gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik de değerlendirdi.
PARLAK LAFLARLA BEZENMİŞ FAKAT...
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Bu açıklama da CHP'li hemen hemen herkesin söylediği açıklamaların bir benzeri. Çok güzel şeyler söyleniyormuş gibi bir metin. CHP il başkanları toplantısında ciddi sıkıntı çıktığı ortak deklarasyon olup olmaması konusunda ciddi tartışmaların olduğu kiminin değişim talebini ki altının nasıl doldurulacağı bilinmeyen talebi bu, bu konuda bastırırken kimilerinin de genel başkandan yana tavır alınması gerektiğine dair ciddi tartışmaların yaşandığı biliniyor. Okuduğunuz metin bir baktığınızda çok parlak laflarla bezenmiş fakat netice olarak yani dediğinizde karşınıza çıkacak bir şey yok.
Teşkilattan bahsediyor ortak akıldan bahsediyor ama yapıya baktığımızda genel başkanın konsolide ettiği bir delege yapısı genel başkanın arzularına uygun olmayanların bulunamadığı MYK. Yine genel başkanın tek belirleyici olduğu ciddi bir teşkilat yapısı ve siz bu teşkilat yapısı içerisinde bir değişimden bahsediyorsunuz.
CHP'de neler olacak? Bir defa konjonktürün baskısı var yakında bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde adaylıklarını konsolide etmek isteyen insanlar bu adaylığı feda ederek genel başkanlığa soyunabilir miyim diyen bir aktör var. Tek bir adamın tartışmasız hakimiyeti var gibi gözüküyor. Onu oraya getirenler gitmesi yönünde bir iradeleri yoksa ki şu anda öyle bir şey gözükmüyor büyük ihtimalle CHP değişim sloganları arasında tekrar Kılıçdaroğlu ile yola devam edecekmiş gibi gözüküyor.
BAZI İL BAŞKANLARI İTİRAZ EDİNCE...
Aydın Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik: Dün bu bildiri yayınlanacaktı fakat sorunlar çıktı bildiğim kadarıyla bazı il başkanları ifadelere itiraz ettiler. Aslında Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi şeklinde çıkacaktı o planlanmıştı bazı il başkanları itiraz edince bildirinin dilinde bazı değişikler yapıldığı gözüküyor.
Değişim sözcüğünü oraya koymuşlar ama Kılıçdaroğlu'nu seçimde gördük çok çalıştığını söylüyorlar yani değişimin bir kişisel değişim olarak algılanmaması politikaların da ele alınması gibi bir takım esneklikler yaparak bildiriyi hazırlanmışlar kısa da bir bildiri. Daha yuvarlak bir bildiri olmuş.
Değişecek olan ne? CHP'lilerle konuştuğumuz zaman artık ayakları da yere basmaya başladı bazı CHP'lilerin, neden seçimi kaybettik sorusuna yanıt verirken bir terör örgütleriyle çok birlikte gözüktük iki ABD ile Batı çok yakın gözüktük bu bizim en büyük handikapımızdı diyorlar. Şimdi eğer durum buysa seçim kaybetme nedeni bu olarak tespit ediliyorsa o zaman yapılması gereken izlenen politikalarda değişiklik olması bu konuda henüz bir şey yok. Değişim diyen Ekrem İmamoğlu bugüne kadar bu konularda bir tek sözcük söyledi mi? HDP ile ittifaka itiraz etti mi? Etmedi. FETÖ'nün Kılıçdaroğlu'na ve 6'lı masaya desteği konusunda herhangi bir şey söyledi mi? Ona da itiraz etmedi.
"KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK"
Benim konuştuğum CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle aday olduğunu söylüyorlar. Bırakın adaylığını hatta Kılıçdaroğlu takımını kurmaya çalışıyor.
İşte il başkanlarının yaptığı ortak açıklama
CHP il başkanlan olarak seçimi takip eden süreçte her bir ilimizde değerlendirme toplantılan gerçekleştirdik. Seçim sonuçlanını doğru yorumlayabilmek, dersler çıkarabilmek, önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek için konuşmak yerine bizlere oy versin, vermesin vatandaşlarımızı dinlemeyi tercih ettik ve devamında 21 Haziran Çarşamba günü genel merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kapsamlı ve verimli bir toplantı yaptık.
Düyün-u Umumiye Kabinesinin memleketi Uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde, bizler sessizce çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da kamuoyundaki eleştirileri ve talepleri dikkatlice takip ettik.
Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtancı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır.
Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapia, eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır, kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanı olarak düşüncelerimizi eleştiriler- imizi özgürce dile getirdik. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımlan tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz.
CHP yüz yıllık bir ulu çınardır, genel başkanından il başkanına sorumlu bütün mevkilerdeki yöneticilerini örgütlerinin seçtiği köklü bir partidir.
Biz il başkanlan olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda "Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?" diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fili olarak başlatmış bulunuyoruz.
Yerel seçimler öncesi CHP il başkanlan ve örgütü olarak her aşamada kendimizi sorgulayacak, eksikliklerimizi tamam- layacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kimsesizlerin kimsesi" diyerek tariflediği Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve hep birlikte başaracağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur...
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