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Kılıçdaroğlu'ndan koltuk için savaş sinyali: Gerekirse 16'lı masa kuracağım! Vekil kaybı loading... Özdağ'ın ardından Ahmet Özal

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Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Kılıçdaroğlu’ndan koltuk için savaş sinyali: Gerekirse 16’lı masa kuracağım! Vekil kaybı loading... Özdağ’ın ardından Ahmet Özal

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde tarihi hezimet yaşayan CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarını duymazdan gelirken, yeni hesaplaşmalarla karşı karşıya kaldı. Seçimlerde hezimetin ardından Millet İttifakı’ndaki ortakları tarafından her fırsatta topa tutulan Kılıçdaroğlu şimdide, küsurat partilerine dağıttı 39 vekilin sorgusunda. Kılıçdaroğlu yoğun gelen tepkilere Meclis kürsüsünden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Açık ve net söylüyorum, değil 6'lı masa Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamanın ardından bugün Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyona yakın oy fark attı.

14 Mayıs seçimleri öncesi koalisyon masasının büyük ortağı olan İYİ Parti'nin tüm engelleme girişimlerine, koalisyonun küçük ortaklarını yanına alarak adaylığını direten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu ortaklık karşılığında adeta seçim rüşveti vererek DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye vekil dağıtmıştı.

İMAMOĞLU ÇEKİYOR! KILIÇDAROĞLU KALKMIYOR

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.

"GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde yeni ittifaklar olabileceği yönünde de mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım." diye konuştu.

AHMET ÖZAL İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamanın ardından yeni masa kurmak için bugün bir temas gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile bir araya geldiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

CHP KÜSURAT PARTİLERİNE BOL KESEDEN VEKİLLİK DAĞITTI

CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Bu durum Türkiye seçim tarihinde bir ilk olurken, bu partilerin toplam oy oranı yüzde 1,5 civarında olması dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN: SİYASİ TARİHİN EN BÜYÜK YANKESİCİLİK OLAYI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyondaki pazarlıkları ve CHP'nin içine düştüğü durumu "sazan sarmalı" olarak tanımlamış, "Siyasi tarihin en büyük yankesicilik olayı" demişti.

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