Kılıçdaroğlu'ndan koltuk için savaş sinyali: Gerekirse 16'lı masa kuracağım! Vekil kaybı loading... Özdağ'ın ardından Ahmet Özal
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde tarihi hezimet yaşayan CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarını duymazdan gelirken, yeni hesaplaşmalarla karşı karşıya kaldı. Seçimlerde hezimetin ardından Millet İttifakı’ndaki ortakları tarafından her fırsatta topa tutulan Kılıçdaroğlu şimdide, küsurat partilerine dağıttı 39 vekilin sorgusunda. Kılıçdaroğlu yoğun gelen tepkilere Meclis kürsüsünden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Açık ve net söylüyorum, değil 6'lı masa Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamanın ardından bugün Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyona yakın oy fark attı.
14 Mayıs seçimleri öncesi koalisyon masasının büyük ortağı olan İYİ Parti'nin tüm engelleme girişimlerine, koalisyonun küçük ortaklarını yanına alarak adaylığını direten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu ortaklık karşılığında adeta seçim rüşveti vererek DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye vekil dağıtmıştı.
İMAMOĞLU ÇEKİYOR! KILIÇDAROĞLU KALKMIYOR
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.
"GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde yeni ittifaklar olabileceği yönünde de mesajlar verdi.
Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım." diye konuştu.
AHMET ÖZAL İLE GÖRÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamanın ardından yeni masa kurmak için bugün bir temas gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile bir araya geldiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
CHP KÜSURAT PARTİLERİNE BOL KESEDEN VEKİLLİK DAĞITTI
CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Bu durum Türkiye seçim tarihinde bir ilk olurken, bu partilerin toplam oy oranı yüzde 1,5 civarında olması dikkat çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşsizlik maaşı yükseldi mi, ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, ne kadar sürede bağlanır? e-devlet başvuru ekranı ve şartları...
- Muvazzaf Astsubay Adayı sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı! MSB Muvazzaf Astsubay Alımı açıklandı mı son dakika? personeltemin.msb.gov.tr
- VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek 2023? İşte başvuru detayları...
- Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?
- YKS sınavı ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı? 2023 TYT, AYT, YDT sonuçları...
- Masterchef Tanya nereli? MasterChef All Star Tanya Kilitkayalı kimdir, evli mi, kaç yaşında?
- 21 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar...
- Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi son dakika var mı? Adalet Bakanlığı ceza indirimi olacak mı?
- MSÜ mülakat takvimi 2023 | Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu mülakatları ne zaman, hangi tarihte?
- LGS sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı, ne zaman? LGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?
- Emekli yeni maaşları nakış nakış hesaplandı! Temmuz zammıyla maaş skalası değişti! 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı! Seyyanen, intibak zammı...