CHP’den ihracı istenen Tanju Özcan: Partide FETÖ’cüler cirit atıyor
CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı televizyon programında partisi ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu ve "Parti içinde FETÖ’cüler cirit atıyor" dedi.
CHP'den ihraç cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine karşı eleştirel açıklamalarda bulunması gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle bir kez daha disipline sevk edildi. Gelişme üzerine Tanju Özcan, "Başkaldırıyorum" diyerek Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.
Tanju Özcan mesajının ardında dün bir televizyon kanalında canlı yayına katıldı ve eleştirilerinden dolayı ihracının istendiği partisi CHP'yi adeta topa tuttu. Özcan, "Parti içinde FETÖ'cüler cirit atıyor" ifadelerini kullandı.
Tanju Özcan dün katıldığı yayında şunları söyledi:
'Köylü milletin efendisidir' diyen bir siyasi partinin kurucu Genel Başkan'ı varken, bu seçimde köylüleri suçlamanın bir anlamı yok. Köylülerimiz öyle cahil değil, dolayısıyla bırak sen buna gidemiyorsan, o zaman örgütlerinle birlikte gidersin derdini birebir anlatırsın. Seçim mağlubiyetine bir bahane bulmanın bir anlamı yok. Mağlup olduk, yenildik. Bunları söyledik diye herkes beni eleştirir. "CHP çok farklı bir partidir" diyen Genel Başkan, bugün parti söylemlerine aykırı davrandığımı, parti programlarıma aykırı davrandığımı, kamuoyuna bu şekilde açıklamalar yaptığımı gerekçe göstererek MYK beni tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline vermiş.
'CHP'de her şey söylenebilir, gençler eleştirebileceğiniz bir Cumhurbaşkanı seçiyorsunuz' dediğini hatırlıyorum. Dolayısıyla çok incindim, benim söylediğim doğru şeyler. Bu seçimin kaybedilmesinin sorumlusu Genel Başkan'ın kendisi.
"KILIÇDAROĞLU 1 SAAT İL BAŞKANLARINI FIRÇALADI"
Dün, sayın Genel Başkan'ın il başkanlarıyla toplantısı vardı. 1 saat il başkanlarını fırçaladı. Sen niye örgütü fırçalıyorsun? Örgüte soruldu mu cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye? Hiçbir şey sorulmadı. Ben milletvekili iken Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterildi. Bize 5 tane isim yazın dediler, meğer biz çoğumuz İhsanoğlu'nu yazmışız. İhsanoğlu'nu benden başka tanıyan 2 kişi varmış. Sormadan aday belirliyorsun, sormadan kendini siyasi rüşvetle aday yaptırıyorsun sonra il başkanlarını fırçalıyorsun.
"KILIÇDAROĞLU GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEMOKRAT BİRİ DEĞİL"
Benim bugün apar topar ihraç edilmemim sebebi şu; Salı günü parlamentoya gittim. Yeni seçilen arkadaşlarımızı kutladım. Arkadaşlara 'Sayın İmamoğlu bu partinin yeni Genel Başkanı olmalıdır, bir an önce de bunu açıklamalıdır ama İmamoğlu aday olmazsa, ben aday olarak çıkacağım' dedim, bunun bedelini ödüyorum. Kılıçdaroğlu göründüğü gibi demokrat biri değil, ağzından demokrasiyi düşürmüyor ama demokrasi adına yaptığı hiçbir şey yok.
"FETÖ'CÜLER CİRİT ATIYOR"
İlçelerimizden vazgeçtik biz maalesef FETÖ'cüleri toplamışız üzülerek söylüyorum. FETÖ'cüler genel merkezde cirit atıyor. Bana isim verdirtmeyin. Terör sevicileri toplamış çevresine. Çevresinde Atatürkçü yurtsever, laik olanlar eksi. Bunlar dışında herkese çanak tutuyor. Canan Kaftancığlu çıkıyor Ermeni soykırımını tanıyorum diyor. Neyi tanıyorsun okudun mu sen o tarihi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın gönlünde İmamoğlu ve Yavaş vardı. Biz 'İstanbul'u bir seneliğine AK Parti'ye kaptırmama' teziyle yola çıkarak 5 yıllığına AK Parti'ye Türkiye'yi teslim ettik. Bunun hesabını kimse vermeyecek mi? Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız niye suskun? Ben şu anda 'sarı öküz' oldum. Atatürkçülerin, Türk milliyetçilerin, cumhuriyetçilerin sarı öküzü oldum. Beni verecekler, beni alacaklar belli.
"ADAYIMIZ YANLIŞTI"
Bu seçimler öncesinde örgüte hiçbir şey sorulmadı. Açık bir şekilde adayımız yanlıştı, kimseye bu söyletilmedi. Söylemler yanlıştı, masanın kuruluş şekli yanlıştı, yol yürüdüğümüz insanlar yanlıştı.
AKŞENER YAVAŞ'IN OYUNUNA GELDİ
"Meral Akşener'in 3 Mart'ta yediği bir siyasi kazık var. Mansur Yavaş'ın oyununa geldi. Meral hanım gibi tecrübeli bir siyasetçi, birileriyle görüşmeden çıkar mı... Yavaş önce adaylık teklifini kabul etti. Akşener de çıktı masadan kalkıyorum kendim yürüyeceğim dedi, olayın özü bu. Sonra en geç saatte 'Yanındayız' tweet'ini attı"
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