CHP'de kafalar bir dünya! CHP’li Barış Yarkadaş'tan itiraf: Kılıçdaroğlu vekil listelerinde hata yapıldığını son anda fark etmiş ve MYK'yı değiştirmiş
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun şekilde gelen ‘istifa’ çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmaya niyetli değil. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde seçimlerdeki ağır yenilginin faturasını MYK üyelerine kesmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından yeni MYK'sını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listede yer verdiği isimler yandaş medyadakileri bile çileden çıkarmıştı. Eski CHP Milletvekili Barış Yardakaş, katıldığı bir programda partideki buhranı ortaya çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillik listelerinde hata yaptığını ve kabul ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, MYK'yı bu yüzden değiştirdiğini, önüne getirilen vekil listelerini son anda gördüğünü söylemiş. Bunu anladığında da epey geç olduğunu ifade etmiş" dedi.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta HDP ve PKK olmak üzere tüm ortaklarında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
CHP'DE GÜN GEÇMİYOR Kİ KAOS BİTSİN
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.
FATURAYI MYK VE DANIŞMANLARA KESTİ
Kılıçdaroğlu bununla da kalmayıp istifa etmeyerek parti tabanının büyük tepkisini çekerken faturayı da MYK ve danışmanlarına keserek tüm isimlerin istifasını aldı.
ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ BARIŞ YARKADAŞ İTİRAF ETTİ
28 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimet sonrası CHP'de genel başkanlık kavgaları giderek büyürken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda adeta partisini karıştıracak bir itirafta bulundu.
"ÖNÜNE GETİRİLEN VEKİL LİSTELERİNİ SON ANDA GÖRDÜ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillik listelerinde hata yaptığını kabul ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, MYK'yı bu yüzden değiştirdiğini, önüne getirilen vekil listelerini son anda gördüğünü söylemiş. Bunu anladığında da epey geç olduğunu ifade etmiş" dedi.
CHP KÜSURAT PARTİLERİNE BOL KESEDEN VEKİLLİK DAĞITTI
CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Bu durum Türkiye seçim tarihinde bir ilk olurken, bu partilerin toplam oy oranı yüzde 1,5 civarında olması dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'KIRMIZI' LİSTESİ...
Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. sıradan milletvekili oldu.
CHP Yalova 1. sıra adayı FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan da CHP'den meclise giren bir diğer isim oldu.
CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp de meclise girdi. Konuralp geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak CHP tabanının büyük tepkisini çekmişti.
Kemalizm ırkçıdır" diyen eski FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan milletvekili olarak meclise girdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef Mehmet Sur kimdir? MasterChef Şırdancı Mehmet kaç yaşında, nerede yaşıyor?
- B12 eksikliğine çare bulundu! 1 tanesi bile fayda ediyor! İşte B12 vitamini değerlerinizi normale çeviren besin...
- Engelli aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Engelli maaşı Temmuz 2023 zammı ne kadar, kaç TL? Güncel miktar, başvuru şartları...
- Zuhal Topal'a hızlı kilo verdiren besin! 2 ay boyunca tüketti, 35 kilo verdi! Günde 1 kere...
- Seçim görevlisi ücreti ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ücretleri nereden alınacak? Sandık görevlisi ücreti 2023!
- İbn-i Sina'nın 'şifa kaynağı' dediği baharat! Unutkanlığa savaş açıyor! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...
- İşsizlik maaşı yükseldi mi, ne kadar oldu 2023? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor, ne kadar sürede bağlanır? e-devlet başvuru ekranı ve şartları...
- Muvazzaf Astsubay Adayı sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı! MSB Muvazzaf Astsubay Alımı açıklandı mı son dakika? personeltemin.msb.gov.tr
- VATANDAŞLIK MAAŞI başvurusu ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilecek 2023? İşte başvuru detayları...
- Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?
- YKS sınavı ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı? 2023 TYT, AYT, YDT sonuçları...
- Masterchef Tanya nereli? MasterChef All Star Tanya Kilitkayalı kimdir, evli mi, kaç yaşında?