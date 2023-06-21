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CHP'de kafalar bir dünya! CHP’li Barış Yarkadaş'tan itiraf: Kılıçdaroğlu vekil listelerinde hata yapıldığını son anda fark etmiş ve MYK'yı değiştirmiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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CHP’de kafalar bir dünya! CHP’li Barış Yarkadaş’tan itiraf: Kılıçdaroğlu vekil listelerinde hata yapıldığını son anda fark etmiş ve MYK’yı değiştirmiş

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun şekilde gelen ‘istifa’ çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmaya niyetli değil. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde seçimlerdeki ağır yenilginin faturasını MYK üyelerine kesmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından yeni MYK'sını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listede yer verdiği isimler yandaş medyadakileri bile çileden çıkarmıştı. Eski CHP Milletvekili Barış Yardakaş, katıldığı bir programda partideki buhranı ortaya çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillik listelerinde hata yaptığını ve kabul ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, MYK'yı bu yüzden değiştirdiğini, önüne getirilen vekil listelerini son anda gördüğünü söylemiş. Bunu anladığında da epey geç olduğunu ifade etmiş" dedi.

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla başta HDP ve PKK olmak üzere tüm ortaklarında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

CHP'DE GÜN GEÇMİYOR Kİ KAOS BİTSİN

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.

FATURAYI MYK VE DANIŞMANLARA KESTİ

Kılıçdaroğlu bununla da kalmayıp istifa etmeyerek parti tabanının büyük tepkisini çekerken faturayı da MYK ve danışmanlarına keserek tüm isimlerin istifasını aldı.

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ BARIŞ YARKADAŞ İTİRAF ETTİ

28 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimet sonrası CHP'de genel başkanlık kavgaları giderek büyürken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda adeta partisini karıştıracak bir itirafta bulundu.

"ÖNÜNE GETİRİLEN VEKİL LİSTELERİNİ SON ANDA GÖRDÜ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillik listelerinde hata yaptığını kabul ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, MYK'yı bu yüzden değiştirdiğini, önüne getirilen vekil listelerini son anda gördüğünü söylemiş. Bunu anladığında da epey geç olduğunu ifade etmiş" dedi.

CHP KÜSURAT PARTİLERİNE BOL KESEDEN VEKİLLİK DAĞITTI

CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Bu durum Türkiye seçim tarihinde bir ilk olurken, bu partilerin toplam oy oranı yüzde 1,5 civarında olması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'KIRMIZI' LİSTESİ...

Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. sıradan milletvekili oldu.

CHP Yalova 1. sıra adayı FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan da CHP'den meclise giren bir diğer isim oldu.

CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp de meclise girdi. Konuralp geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak CHP tabanının büyük tepkisini çekmişti.

Kemalizm ırkçıdır" diyen eski FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan milletvekili olarak meclise girdi.

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