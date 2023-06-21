CHP’de kafalar bir dünya! CHP’li Barış Yarkadaş’tan itiraf: Kılıçdaroğlu vekil listelerinde hata yapıldığını son anda fark etmiş ve MYK’yı değiştirmiş

"ÖNÜNE GETİRİLEN VEKİL LİSTELERİNİ SON ANDA GÖRDÜ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillik listelerinde hata yaptığını kabul ettiğini söyleyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, MYK'yı bu yüzden değiştirdiğini, önüne getirilen vekil listelerini son anda gördüğünü söylemiş. Bunu anladığında da epey geç olduğunu ifade etmiş" dedi.

CHP KÜSURAT PARTİLERİNE BOL KESEDEN VEKİLLİK DAĞITTI

CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Bu durum Türkiye seçim tarihinde bir ilk olurken, bu partilerin toplam oy oranı yüzde 1,5 civarında olması dikkat çekti.