Konut satışı ve devri noterde yapılabilecek! Ev alım-satımında yeni dönem

Burada ücretlendirme konusu da var tabi. En küçük rakamın 500 TL en yüksek rakamın 4 bin TL olduğu ifade ediliyor. Bunun içinde noter ücreti de olacak. Bunun bir tapu harcı olarak noterler tarafından tahsil edileceği söyleniyor. Ancak başka bir açıklamada noterlerinde yaptığı işleme ek bir ücret alınacağı ifade ediliyor. Bu uygulama ile birlikte netlik kazanacak bir durum olacak. Bu yolla tapu satışı ve tapu devri noterden yapılacak diyebiliriz."

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