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Konut satışı ve devri noterde yapılabilecek! Ev alım-satımında yeni dönem

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Konut satışı ve devri noterde yapılabilecek! Ev alım-satımında yeni dönem

Tapu işlemi satışı veya devri yaptırırken uzun süren işlemler vakit kaybını neden oluyordu. Artık yeni bir düzenleme devreye giriyor. 1 Temmuz itibariyle bu işlemler noterden yapılabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan hukukçu Sedef Selçuk anlattı.

Taşınmazlar, gayrimenkuller ile ilgili yeni düzenleme TBMM'den geçti. Bu düzenlemeye göre artık tapu işlemleri noterden de yapılabilecek. Böylece Tapu Müdürlüklerindeki yoğunluk azaltılmış olacak. Peki yeni dönem nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç'in konuğu olan hukukçu Sedef Selçuk değerlendirdi.

Sedef Selçuk'un öne çıkan sözleri:

"Bu düzenleme Meclis'ten geçti ve 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenleme Tapu Sicil Müdürlüklerinde yoğunluğu azaltmak amacıyla yapıldı. Tapu Sicil Müdürlükleri böylece yetkilerinin bir kısmını noterlere açmış oldu. Entegrasyonu sağlanan yeni sistem üzerinden artık noterler satış sözleşmesi yapma suretiyle satış aşamasının ilk aşamasını ve esaslı kısmını çözecekler.

Noterlere ilk aşamada alıcı ve satıcı başvurduğunda yine Tapu Sicil Müdürlüklerinin kendilerine açtığı sistem üzerinden satılacak taşınmaz üzerindeki rehinleri ve bağlı diğer hukuki kısımları görebilecekler ve bunlarla alakalı eksik evrak varsa yine Tapu Sicil Müdürlüklerinden talep edebilecekler. Bu aşamadan sonra hukuki olarak bir engel yoksa noterler bir satış sözleşmesi düzenleme suretiyle satış aşamasının ilk aşmasını yapmış oluyorlar.

Noterler daha sonra bu satış sözleşmesini sistem üzerinden Tapu Sicil Müdürlükleri aktarıyorlar ve Tapu Sicil Müdürlükleri tescil işlemleriyle beraber satış işlemlerini tamamlamış oluyorlar. Böyle süreç çok kolaylaşmış olacak. Tapu Sicil Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturan bu satış işlemiydi, şu anda buradaki yoğunluk kısmen aktarılmış olacak.

Noterlerdeki yoğunluk nasıl düzenlenecek? Bununla ilgili çeşitli görüşler var. Bununla alakalı pilot bölgelerin seçilmesi gerektiği ifade ediliyor. Belki bu çalışmanın devamında uygulama başladığında belli noterler pilot bölgeler seçilerek tapu satış işlemleri sadece o bölgelerde yapılabilir. Böylece diğer işlemler için diğer noterler görevlendirilir ve aslında bu sorunda halledilmiş olur.

Burada ücretlendirme konusu da var tabi. En küçük rakamın 500 TL en yüksek rakamın 4 bin TL olduğu ifade ediliyor. Bunun içinde noter ücreti de olacak. Bunun bir tapu harcı olarak noterler tarafından tahsil edileceği söyleniyor. Ancak başka bir açıklamada noterlerinde yaptığı işleme ek bir ücret alınacağı ifade ediliyor. Bu uygulama ile birlikte netlik kazanacak bir durum olacak. Bu yolla tapu satışı ve tapu devri noterden yapılacak diyebiliriz."

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