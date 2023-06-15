Suriye’de 5 günde 57 terörist yok edildi! Kara harekatının habercisi mi?

Coşkun Başbuğ'u öne çıkan sözleri:

"Tel Rıfat ve Münbiç bizim üzerine çok konuştuğumuz bir coğrafya. Hatta harekat olursa 'nereden başlar?' sorusuna ilk olarak buradan başlar dediğimiz noktadır. Bizim yürütmüş olduğumuz operasyon ve harekatlarda sıkışan teröristlerin kümelendiği bir yer haline geldi. Bu bölge bizim harekat bölgelerini de kenar kuşaklarını tehdit altında tutuyor. Saldırılar da bu bölgeden geliyor. Bombalı eylem ya da canlı bomba gibi eylemlerin planlama yeri de Tel Rıfat ve Münbiç'tir. Türkiye bu bölgeye hep önem atfetti ve gündem de tuttu.