Rusya’dan Türkiye açıklaması: Suriye müzakereleri bölgedeki istikrarın önemli bir unsuru

İki bakan arasında ilk telefon görüşmesinin gerçekleştiğini anımsatan Zaharova, gündemin belli başlı alanlarının belirlendiğini kaydetti. Zaharova, bunların Karadeniz Tahıl Girişimi ile ilgili sorunların çözümü, Türkiye'nin yakın komşuları Suriye ve Ermenistan ile normalleşme ve bölgedeki terörle mücadele konuları olduğunu aktardı.

Zaharova, hem ikili formatta hem de uluslararası platformlarda karşılıklı ilgi alanına giren çok çeşitli konuların diyaloğun alaka düzeyini ve enerji dinamiklerini belirlediğini de dile getirdi.