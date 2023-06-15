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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Suriye müzakereleri bölgedeki istikrarın önemli bir unsuru

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Rusya’dan Türkiye açıklaması: Suriye müzakereleri bölgedeki istikrarın önemli bir unsuru

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için müzakerelerin önemine vurgu yaptı. Zaharova "Türkiye-Suriye müzakerelerini bölgedeki istikrarın önemli bir unsuru ve Suriye’deki durumun çözülmesinde önemli bir faktör olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için yapılan müzakereleri bölgede istikrarın önemli bir unsuru olarak gördüklerini bildirdi.

Zaharova, Ria haber ajansına verdiği röportajda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşme olasılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRK ORTAKLARIMIZLA İLETİŞİME AÇIĞIZ"

Görüşmeye ilişkin bir tarih belirlendiğinde açıklayacaklarını belirten Zaharova, "Türk ortaklarımızla iletişime hazırız ve açığız, çok çeşitli konularda temaslarımızı sürdürmeye hazırız." dedi.

İki bakan arasında ilk telefon görüşmesinin gerçekleştiğini anımsatan Zaharova, gündemin belli başlı alanlarının belirlendiğini kaydetti. Zaharova, bunların Karadeniz Tahıl Girişimi ile ilgili sorunların çözümü, Türkiye'nin yakın komşuları Suriye ve Ermenistan ile normalleşme ve bölgedeki terörle mücadele konuları olduğunu aktardı.

Zaharova, hem ikili formatta hem de uluslararası platformlarda karşılıklı ilgi alanına giren çok çeşitli konuların diyaloğun alaka düzeyini ve enerji dinamiklerini belirlediğini de dile getirdi.

TÜRKİYE SURİYE MÜZAKERELERİ BÖLGEDEKİ İSTİKRARIN ÖNEMLİ BİR UNSURU

Türkiye, Suriye, İran, Rusya arasında 4'lü formatta yapılan Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi yönündeki toplantıları hatırlatan Zaharova, "Bölgedeki istikrar için önemli olan Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi açısından güzel sonuçlar alındı. Türkiye-Suriye müzakerelerini bölgedeki istikrarın önemli bir unsuru ve Suriye'deki durumun çözülmesinde önemli bir faktör olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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