Kabine sonrası Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’ten A Haber’e özel açıklamalar! Ekonomide yeni dönem nasıl olacak?

İki ismin kritik açıklamalarını Murat Ovucu aktardı:

"Yeni dönemde en öncelikli konu ekonomi olacak. Bu kapsamda biz de hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kabine sonrası ayaküstü yeni döneme ilişkin konuşma fırsatımız oldu. Cevdet Yılmaz özellikle Orta Vadeli Program ile ilgili çalışmaların başladığını ve OVP'de önümüzdeki dönemdeki çalışmalarda bir güncelleme yapılacağını söyledi.