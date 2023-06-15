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Kabine sonrası Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’ten A Haber'e özel açıklamalar! Ekonomide yeni dönem nasıl olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Kabine sonrası Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’ten A Haber’e özel açıklamalar! Ekonomide yeni dönem nasıl olacak?

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek' A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine 8 saat sürdü. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz, "Seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz perspektif Orta Vadeli Program'a yansıyacak. Bu yılı da önümüzdeki üç yıla ilişkin hedefleri de güncelleyeceğiz" derken Mehmet Şimşek ise açıklamasında, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz. Merkez bankası kendi işini yapacak." ifadelerini kullandı.

İki ismin kritik açıklamalarını Murat Ovucu aktardı:

"Yeni dönemde en öncelikli konu ekonomi olacak. Bu kapsamda biz de hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kabine sonrası ayaküstü yeni döneme ilişkin konuşma fırsatımız oldu. Cevdet Yılmaz özellikle Orta Vadeli Program ile ilgili çalışmaların başladığını ve OVP'de önümüzdeki dönemdeki çalışmalarda bir güncelleme yapılacağını söyledi.

Son dönemdeki tartışmaların bu tartışmadan kasıt Yeni Ekonomi Modeli kapsamında faiz politikasıyla ilgili değişiklikler bekleniyor. Malum bununla ilgili tartışmaların OVP'ye yansıyacağını özellikle AK Parti'nin seçim beyannamesi kapsamındaki taahhütlerinin yine bu perspektifte OVP içerisinde yer bulacağını ifade etti.

Mehmet Şimşek iki cümleyle yeni döneme ilişkin net mesajlar verdi. "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz" dedi. Merkez Bankası'nın bundan sonraki döneme ilişkin politikalarıyla ilgili de "Merkez Bankası kendi işini yapacaktır" ifadesini kullandı."

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