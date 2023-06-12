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Son dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye ulaştı

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Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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Son dakika: Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12’ye ulaştı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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