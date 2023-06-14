14 Haziran 2023, Çarşamba
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Son dakika | 4'lü Suriye toplantısı 21 Haziran'da Astana'da yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Son dakika | 4’lü Suriye toplantısı 21 Haziran’da Astana’da yapılacak

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında gerçekleştirilecek 'Suriye' konulu toplantı, 21 Haziran'da Astana'da yapılacak. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'Suriye' konulu toplantı, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan yardımcılarının katımıyla gerçekleştirilecek. Toplantı, 21 Haziran'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak.

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