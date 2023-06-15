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Son dakika | Suriye'de terör operasyonu! 16 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Son dakika | Suriye’de terör operasyonu! 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 16 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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