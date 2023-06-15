CHP’de koltuk savaşlarının dünü ve bugünü! CHP’de baba-oğulların "Başkanlık" mücadelesi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu gibi meydan meydan gezerek oy isteyen Ekrem İmamoğlu da kaybedenler arasındaydı. Ancak o yenilgiyi üstlenmedi. Seçimin ardından değişim vurgusu yaptı. Manevi babası ve lideri olan Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı rakip olarak. Ona yanıt ise "buradayım" mesajıyla geldi. Tüm bu yaşananlardan ötürü mutsuz olan CHP seçmeni, 4. Genel Başkanları Deniz Baykal'ı hatırladı bir kez daha. Güven, sadakat ve vefanın olmazsa olmaz olduğu bir kez daha hatırlandı onun vasıtasıyla. Merhum Baykal'ın bu ifadeleri zihinleri kurcalarken gözler bir taraftan da İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nda. CHP'de daha önce 2 defa yaşanan genel başkanlık kavgasında babalarına karşı galip gelenler evlatlardı. "3. Kavganın kazananı kim olur?" sorusu ise yanıtını zamanla bulacak.

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