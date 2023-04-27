AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Başkan Erdoğan FETÖ’nün tüm planlarını suya düşürdü!

"FETÖ'CÜLER UMUTLARINI 6'LI MASAYA BAĞLADI"

Bugün Libya'da isek, Suriye'nin kuzeyinde terör devletini engelliyorsak, Azarbaycan'da isek, enerjide merkez bir ülke olacaksak bunu Başkan Erdoğan liderliğinde yapıyoruz. Endişemiz aslında buradan kaynaklanmakta. FETÖ'cüler de umutlarını 6'lı masaya bağladıklarından bir sevinç ve dezenformasyon hasıl oldu. Ben FETÖ'ye zombi teşkilatı diyorum her zaman böyle tarif ediyorum. Çünkü ben de kumpas davalarında 4 sene kalmış bir kardeşinizim. Sahte delil ve üretilmiş hadiselerle o süreçleri yaşadım. Nasıl tehlikeli bir örgüt olduklarını biliyorum. Devlet kademesinde alan bulan ve her yolu deneyen bir örgüt var. FETÖ'cüler umudunu 6'lı masaya bağlamış.

FETÖ'CÜ KALLEŞLERİN "DÖNECEĞİZ" SÖYLEMLERİ!

FETÖ'cü isimler '15 Mayıs'ta geri döneceğiz' diyorlar. Hepsinin umudu bu. O nedenle Cumhurbaşkanımızı saldırıyorlar. Hadi bunlar FETÖ'cüler 'bunların ne dedikleri önemli değil' diyebiliriz. Muhalefetin de öyle demesini bekleriz. Muhalefet ne diyor? Ali Babacan 'kumpas davalarını yeniden açacağım' diyor. Ortak notadalar farklı bir şey yok. Kılıçdaroğlu KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğiz diyor. Babacan siyasi iradeyi ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'da o FETÖ unsurlarının devlete çökeceğini ifade ediyor. Tamamını dediğinizde işin rengi değişiyor. Beraat edenler zaten görevlerine dönerler. Burası bir hukuk devleti.