AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Başkan Erdoğan FETÖ'nün tüm planlarını suya düşürdü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçirdiği ufak bir hastalık sebebi ile 15 Temmuz darbe girişimini organize eden FETÖ’cü hainler “14 Mayıs” ayarlı “psikolojik harp” girişimine soyundular. Başkan Erdoğan’ın ‘durumunun iyi olmadığı ve ülkeyi yönetemeyeceği’ algısını her koldan yaymaya çalışan FETÖ’cülerin bu aşağılık durumunu AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, A Haber’de yorumladı. “Ben FETÖ’ye zombi teşkilatı diyorum her zaman böyle tarif ediyorum.” diyen Çelebi, “FETÖ’cüler umudunu 6’lı masaya bağlamış. FETÖ’cü isimler ‘15 Mayıs’ta geri döneceğiz’ diyorlar. Hepsinin umudu bu. O nedenle Cumhurbaşkanımızı saldırıyorlar. Başkan Erdoğan sağlığının gayet iyi olduğunu gösterdiğinde tüm planları suya düşmüş oldu.” şeklinde konuştu. Ayrıca Çelebi, 14 Mayıs’ta Atatürkçü vatandaşların HDPKK ve FETÖ ile iş tutan koalisyona tokat atacağını da sözlerine ekledi.
14 Mayıs'taki tarihi Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerine sayılı günler kala FETÖ ve yabancı basın Başkan Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlık üzerinden kısa süreli bir sevinç içine girdi.
Her koldan kirli bir kampanyaya başlayan FETÖ'cü kalleşler, Başkan Erdoğan'ın 'sağlık durumunun iyi olmadığı ve Türkiye'yi yönetemeyeceği' anahtar cümleleri ile algı sosyal medyadan operasyonuna giriştiler.
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, A Haber'de yayınlanan Arka Plan'da bu yaşanan süreci yorumladı.
İşte Çelebi'nin dikkat çeken o açıklamaları:
"TÜRKİYE BAŞKAN ERDOĞAN ÖNDERLİĞİNDE KÜRESEL BİR AKTÖR OLMA YOLUNDA"
Öncelikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye'de geniş kesimlerde endişe oldu. Bunun sebebi aslında şu; Osmanlı Devleti küresel bir aktördü. 1699 Karlofça'dan sonra 1923 yılına kadar geri çekilme oldu. O küresel aktör Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına geldi. Bunu kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk durdurdu. 100 yıl sonara bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde etki gücü olarak küresel bir aktör olma yolunda bir adım atıyor. Yani asıl endişenin nedeni bu zaten.
"FETÖ'CÜLER UMUTLARINI 6'LI MASAYA BAĞLADI"
Bugün Libya'da isek, Suriye'nin kuzeyinde terör devletini engelliyorsak, Azarbaycan'da isek, enerjide merkez bir ülke olacaksak bunu Başkan Erdoğan liderliğinde yapıyoruz. Endişemiz aslında buradan kaynaklanmakta. FETÖ'cüler de umutlarını 6'lı masaya bağladıklarından bir sevinç ve dezenformasyon hasıl oldu. Ben FETÖ'ye zombi teşkilatı diyorum her zaman böyle tarif ediyorum. Çünkü ben de kumpas davalarında 4 sene kalmış bir kardeşinizim. Sahte delil ve üretilmiş hadiselerle o süreçleri yaşadım. Nasıl tehlikeli bir örgüt olduklarını biliyorum. Devlet kademesinde alan bulan ve her yolu deneyen bir örgüt var. FETÖ'cüler umudunu 6'lı masaya bağlamış.
FETÖ'CÜ KALLEŞLERİN "DÖNECEĞİZ" SÖYLEMLERİ!
FETÖ'cü isimler '15 Mayıs'ta geri döneceğiz' diyorlar. Hepsinin umudu bu. O nedenle Cumhurbaşkanımızı saldırıyorlar. Hadi bunlar FETÖ'cüler 'bunların ne dedikleri önemli değil' diyebiliriz. Muhalefetin de öyle demesini bekleriz. Muhalefet ne diyor? Ali Babacan 'kumpas davalarını yeniden açacağım' diyor. Ortak notadalar farklı bir şey yok. Kılıçdaroğlu KHK'lıların tamamını göreve iade edeceğiz diyor. Babacan siyasi iradeyi ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'da o FETÖ unsurlarının devlete çökeceğini ifade ediyor. Tamamını dediğinizde işin rengi değişiyor. Beraat edenler zaten görevlerine dönerler. Burası bir hukuk devleti.
CHP'NİN İZMİR ADAYI VE FETÖ BAĞI!
FETÖ ve PKK'nın devlete çökmesi söz konusu. (CHP'li) Yüksel Taşkın denen isim! İzmir 1. Bölgede benin karşımdaki aday. Benim rakibim şuan. FETÖ Taraf Gazetesi'nin aparatı olmuş zamanında. FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili 'post moder bir şaman' diyor. Övgü dolu yazılar yazıyor. Kendisi sahada yok.
CHP'YE MESAJ! "14 MAYIS'TA BİR TOKAT GELECEK"
Siz bu ismi aday göstereceksiniz ondan sonra 'tıpış tıpış Atatürkçü seçmen size oy verecek' diye düşünün! Göreceğiz. 14 Mayıs'ta bir tokat geleceğini değerlendiriyorum.
"BAŞKAN ERDOĞAN FETÖ'NÜN TÜM PLANLARINI SUYA DÜŞÜRDÜ!"
Başkan Erdoğan ile ilgili 'Türkiye'yi yönetecek durumda olmadığı, sağlığının yerinde olmadığı' algısını yaratarak bazı kararsız kalan küçük bir kitle var. Acaba bunları muhalefet bloğu olan 6 artı 1'lik masaya mobilize edebilir miyiz? Bütün dertleri oydu. Ama Cumhurbaşkanımız 15 dakika sonra yayına çıkıp, bugünde canlı bağlantı kurdu Akuuyu için. Sağlığının da gayet iyi olduğunu gösterdiğinde tüm planları suya düşmüş oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Bakanlığı'ndan 1-2-3-4-5 çocuk başına para yatıyor! 12 Ayda toplam en az 4.200 TL cepte! Başvuran PTT'den parasını çeksin!
- Altın Fiyatlarında o aralık TARİH OLDU! İslam Memiş bombayı patlattı! Sakın satmayın! Gram, çeyrek altın o eşiği geçecek!
- AÖL 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise MEB 2.dönem sınav sonuç tarihleri belli oldu mu? AÖL sınav giriş ekranı
- SİVAS deprem son dakika! 27 Nisan Perşembe Malatya, Maraş, Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ
- Nükleer Yeşil Enerji nedir, neden gerekli, yararları neler? Nükleer santral hangi ülkelerde var? Yenilenebilir kaynakların avantaj ve dezavantajları...
- Aldatmak Mualla kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? Aldatmak Mualla Dicleli kimi canlandırıyor?
- DGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
- KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI 2023! İŞKUR Karayolları personel alımı ne zaman? KGM esube.iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI!
- Sandık görevlileri ne zaman belli olacak? 2023 seçim görevlileri açıklandı mı?
- Ev almak isteyenlere 3.000.000 TL kredi fırsatı! İstanbul, İzmir, Bursa...500.000 TL, 750.000 TL'ye SIFIR DAİRE! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank
- Jandarma uzman erbaş alımı açıklaması geldi! 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- Emekli maaşını artıran yöntem çıktı! SGK - SSK emekli ayığı yükseliyor! SGK'ya bildirim yapılması kafi olacak! En düşük emekli maaşı...