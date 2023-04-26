Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu çok iyi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." dedi. Öte taraftan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği iddialarının doğru olmadığını duyurdu. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ortaya atılan alçak iddialara yanıt verdi. Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır." paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." dedi.
"BAŞKAN ERDOĞAN İLE İLGİLİ İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili dış ve iç düşmanlarca özellikle FETÖ'cü hainler tarafından ortaya atılan kaynaklı kasıtlı yalanlara dair bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır." ifadeleri yer aldı.
ÖMER ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Başkan Erdoğan hakkında ortaya atılan alçak iddialara yanıt verdi.
Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır.
Sn Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız… Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.
AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NİN AÇILIŞINA ONLİNE KATILACAK
Küçük bir rahatsızlık geçiren ve istirahat eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de yarın gerçekleşecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına video konferans ile katılacak.
Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna dair son bilgileri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Akkuş, "Başkan Erdoğan yarın da dinlenecek. Sağlık durumu ağır değil. Çalışma arkadaşları ve doktorları 1 gün daha dinlenmesinin daha doğru olacağını düşündüklerini ifade ettiler. Bu kapsamda yarın planlanan Mersin mitingi de iptal edilmiş durumda. Akkuyu da önemli tören de düzenlenecekti. Akkuyu Nükleer santral statüsü kazanacaktı. Buna ilişkin programda bir değişiklik yok. Ancak Cumhurbaşkanı Mersin'e gitmeyeceği için bu programa online katılacak. Biz Başkan Erdoğan'ı ekranlardan göreceğiz. Cuma günkü programı kapsamında Başkan Erdoğan Adana'da olacak" dedi.
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