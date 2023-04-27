Cumhur İttifakı liderlerinden Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti! 41 gül detayı dikkat çekti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçirdiği kısa süreli rahatsızlık nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Liderlerin verdiği fotoğrafta Bahçeli’nin gönderdiği 41 gül detayı gözlerden kaçmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre istirahate çekilmişti.
Bugün çalışmalarına geri dönen Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu görüldü.
AKKUYU İÇİN TÖREN
Türkiye'nin tarihi süreçlerden geçtiği bu dönemde gece gündüz faaliyetlerine hız kesmeden devam eden milletin adamı Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılımıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
CUMHUR İTTİFAKI KOL KOLA
14 Mayıs seçimi için de "yan yanayız" mesajı veren Cumhur İttifakı liderleri Başkan Erdoğan'ın yalnız bırakmadılar.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Başkan Erdoğan'a, ittifakta yer alan liderler eşlik etti.
Törende Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal (DSP) yer aldı.
Toplantının ardından liderler, Başkan Erdoğan ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
DEVLET BAHÇELİ'DEN 41 GÜL
Başkan Erdoğan'ın liderlerle çektirdiği fotoğrafta, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gönderdiği 41 gül de yer aldı.
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