Cumhur İttifakı liderlerinden Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti! 41 gül detayı dikkat çekti

AKKUYU İÇİN TÖREN

Türkiye'nin tarihi süreçlerden geçtiği bu dönemde gece gündüz faaliyetlerine hız kesmeden devam eden milletin adamı Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılımıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.