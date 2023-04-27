Bay Kemal’in paralı kabilesi! Troll ordusu fena çuvalladı! Afrikalı kabile destek verdi dediler 45 Euro karşılığı video çektirdiler...

BAŞINDA ONURSAL ADIGÜZEL VAR

Hızlı hareket etmek için de Genel Merkez'de CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birimince kurulan "kilcaldamar.chp.org.tr" uzantılı kapalı bir sistem kuruldu. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gençlik Kolları Bilişim, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilara Dalbudak ile Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyon Başkanı Utku Doğruyol'un yönettiği ağı sosyal medyada algı yönetiyor.