Bay Kemal'in paralı kabilesi! Troll ordusu fena çuvalladı! Afrikalı kabile destek verdi dediler 45 Euro karşılığı video çektirdiler...
Geçtiğimiz günlerde CHP'nin 40 bin kişilik troll oldusu ifşa olurken CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in başında olduğu "Haber" isimli sayfada büyük bir skandala imza atıldı. Sayfada yayınlanan haberde "Afrikalı bir kabile Kemal Kılıçdaroğlu'na destek videosu çekti" ifadelerine yer verilirken videoda yer alan 10 Afrikalının "İyi şanslar Kemal Dede!" diyerek Kılıçdaroğlu'nun seçim müziği eşliğinde dans ettiği görüldü. CHP trolleri bu durumu Kılıçdaroğlu'na destek olarak yorumlarken olayın gerçeği bambaşka çıktı. "Boğa Takımı" olarak adlandırılan grubun 44.9 Euro karşılığında yazdığınız yazıyı okuduğu ve gönderdiğiniz şarkı eşliğinde dans ettiği belirlendi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde CHP içindeki 40 bine yakın trol ve binlerce sahte hesap tarafından yönetilen ve "Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi" adı verilen yapının ortaya çıkması sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İŞTE CHP TROLLERİNİN AĞI
Kılcal Damar Modeli'nde, CHP merkez, il, ilçe ve mahalle teşkilatları ayrı ayrı örgütlenirken ortak hareketi sağlamak için de il, ilçe, belde sosyal medya yöneticileri belirlendi.
BAŞINDA ONURSAL ADIGÜZEL VAR
Hızlı hareket etmek için de Genel Merkez'de CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birimince kurulan "kilcaldamar.chp.org.tr" uzantılı kapalı bir sistem kuruldu. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gençlik Kolları Bilişim, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilara Dalbudak ile Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyon Başkanı Utku Doğruyol'un yönettiği ağı sosyal medyada algı yönetiyor.
HABER İSİMLİ SAYFANIN BAŞINDA CHP'Lİ İSİMLER
Örneğin "Haber" isimli Twitter hesabı CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminde yer alan Mücahit Avcı'nın ekibi Onursal Adıgüzel'e bağlı olarak çalışıyor.
"AFRİKALI BİR KABİLE KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VİDEOSU ÇEKTİ"
CHP içindeki bu troll ordusu deşifre olurken Onursal Adıgüzel'e bağlı olan "Haber" isimli sayfada yer alan haberde "Afrikalı bir kabile Kemal Kılıçdaroğlu'na destek videosu çekti" başlıklı bir video yayınlandı.
"İYİ ŞANSLAR KEMAL DEDE"
Videoda yaklaşık 10 Afrikalı Kemal Kılıçdaroğlu için "İyi şanslar Kemal Dede" ifadelerini kullanıp Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını öptü. Sonrasında ise Kılıçdaroğlu'nun seçim müziği eşliğinde dans etmeye başladı.
TROLL ORDUSU DEVREDE! 44.9 EURO VERİP VİDEO ÇEKTİRDİLER
Ancak "Haber" tarafından yayınlanan bu görselin para karşılığında yapıldığı ortaya çıkarken dans videosunu çeken ekibin "Boğa takımı" ismini taşıdığı ve 44.9 Euro'ya dans videosu çektikleri öğrenildi.
Ayrıca parasını ödedikten sonra ne yazmak istediğinizi söyleyerek fotoğraflarınızı ve şarkıyı gruba iletebiliyorsunuz.
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