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AK Partili Hamza Dağ’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ABD, PKK ve FETÖ tepkisi: Bu millet size geçit vermeyecek!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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AK Partili Hamza Dağ’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na ABD, PKK ve FETÖ tepkisi: Bu millet size geçit vermeyecek!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklendiği 7'li koalisyonda terör örgütü PKK'nın siyasi savunucusu HDP ile kurulan ittifaka 15 Temmuz'da ABD desteği ile Türkiye'nin geleceğine kast eden vatan düşmanı FETÖ'den de destek açıklamaları pe peşe gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu batı güdümlü şebekelere sırf siyasi emellerine ulaşmak için göz yumması büyük tepki topladı. Milletin gözü önünde yaşanan bu içler acısı duruma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının açıklamalarını işaret eden Dağ, "Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalar karşısında sessizliğe bürünmesini çok manidar buluyorum." ifadelerine yer verdi. Sözlerinin devamında ise Dağ, “Onun için kendisine şöyle diyoruz, 'Değil sağına kendi illerine bir çivi dahi çakmayan belediye başkanlarını, Kandil'e gidip sağına Duran Kalkan'ı, Murat Karayılan'ı, ABD’ye gidip sağına Biden’ı soluna FETÖ’yü oturtsan da bu millet size geçit vermeyecek.” dedi.

Hamza Dağ, partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olduğunu, yaptıkları çalışmaların meyvesini, seçim akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda açık ara farkla seçilmesi ve AK Parti'nin birinci parti olarak çıkmasıyla alacaklarını söyledi.

"TOGG GELECEK 5 YILLIK DÖNEM İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE"

Yerli otomobil Togg, bor karbür ve nadir toprak elementi fabrikaları, Karadeniz doğal gazının milli sisteme dahil edilmesi gibi projelerin hayata geçtiğini hatırlatan Dağ, bu projelerin 14 Mayıs sonrasındaki 5 yıllık dönem için önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

"BU MİLLET SİZE GEÇİT VERMEYECEK!"

Seçim kampanyası sürecinde terör örgütü PKK'nın elebaşlarının destek açıklamalarına da değinerek 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yüklenen Dağ, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra PKK terör örgütü mensuplarının ve bir siyasi partinin önümüzdeki sürecin 'Öcalan'a özgürlük süreci' olduğunu, sürekli telaffuz ettiklerini görüyoruz. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayının da bu konuda bir açıklama yapmadığını da görüyoruz.

Neredeyse her basın toplantısında meclis kürsülerinde çiftçiye, emekliye, AK Partililere sürekli parmak sallayan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalar karşısında sessizliğe bürünmesini çok manidar buluyorum. Onun için kendisine şöyle diyoruz. (Kılıçdaroğlu) 'Değil sağına kendi illerine bir çivi dahi çakmayan belediye başkanlarını, Kandil'e gidip sağına Duran Kalkan'ı, Murat Karayılan'ı, ABD'ye gidip sağına Biden'ı soluna FETÖ'yü oturtsan da bu millet size geçit vermeyecek.' 14 Mayıs günü bunu hepimiz Allah'ın izniyle göreceğiz. Milletimiz bu konuda net bir tavır içindedir." dedi.

"SEÇİM YAKLAŞTIKÇA FARKI AÇIYORUZ"

Gazetecilerin seçim anketlerini sorması üzerine Hamza Dağ, AK Parti'de 4 yıl AR-GE Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kamuoyuna açıklanan anketlerin nerede olursa olsun hepsi üzerinde oynanan süreçlerdir. AK Parti, sadece bu dönem için değil neredeyse her dönemde yapılan anketlerde birincidir. Seçim yaklaştıkça da farkı açıyoruz. Cumhurbaşkanımız da birinci. İnşallah, ilk turda seçimi bitirecek şekilde yola doğru gidiyoruz. Şimdi muhalefetin anket şirketi olarak yayımlayıp sürekli kendi televizyonlarında yayınladıklarına bakacak olursanız onların hepsi masa başı bile değil, merdiven altı şirketlerdir. Biz onların hepsini gayet iyi biliyoruz. İsimlerini de biliyoruz. Polemiğe girmişliğimiz de vardır. Onların geçmiş seçimler öncesi yaptıkları anketlerini de biliyoruz. Hiç itibarları olan yerler değil. Onları da zaman zaman deşifre ediyoruz. Bunun da maddi bir piyasası olduğu için öyle devam eden bir süreci var. Biz biliyoruz ki AK Parti ve Tayyip Erdoğan açık ara birincidir."

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