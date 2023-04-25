Muharrem İnce’den 7’li koalisyona FETÖ ve PKK vurgulu uyarı: Maskelerinizi tek tek düşürürüm

Her gün yeni bir iftira ve 'troll saldırısı' ile karşılaştıklarını söyleyen Muharrem İnce, "FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkezinden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler" dedi.