Muharrem İnce'den 7'li koalisyona FETÖ ve PKK vurgulu uyarı: Maskelerinizi tek tek düşürürüm
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı yeni bir açıklama ile 7'li koalisyona seslendi. İnce, "Her gün yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. Millet İttifakı'na sesleniyorum. Bu alçak müfterilere engel olun ya da maskelerinizi tek tek düşürürüm" dedi. İnce'nin, 7'li koalisyona seslenirken yaptığı FETÖ ve PKK vurgusu da dikkat çekti.
Her gün yeni bir iftira ve 'troll saldırısı' ile karşılaştıklarını söyleyen Muharrem İnce, "FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkezinden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler" dedi.
İnce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
TROLLERİNİZİ SUSTURUN
Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz.
İFTİRA ATMA YARIŞINA GİRDİLER
FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler.
MASKELERİNİZİ TEK TEK DÜŞÜRÜRÜM
Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!
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