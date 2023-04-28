AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Başkan Erdoğan FETÖ'nün tüm planlarını suya düşürdü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçirdiği ufak bir hastalık sebebi ile 15 Temmuz darbe girişimini organize eden FETÖ’cü hainler “14 Mayıs” ayarlı “psikolojik harp” girişimine soyundular. Başkan Erdoğan’ın ‘durumunun iyi olmadığı ve ülkeyi yönetemeyeceği’ algısını her koldan yaymaya çalışan FETÖ’cülerin bu aşağılık durumunu AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, A Haber’de yorumladı. “Ben FETÖ’ye zombi teşkilatı diyorum her zaman böyle tarif ediyorum.” diyen Çelebi, “FETÖ’cüler umudunu 6’lı masaya bağlamış. FETÖ’cü isimler ‘15 Mayıs’ta geri döneceğiz’ diyorlar. Hepsinin umudu bu. O nedenle Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Başkan Erdoğan sağlığının gayet iyi olduğunu gösterdiğinde tüm planları suya düşmüş oldu.” şeklinde konuştu. Ayrıca Çelebi, 14 Mayıs’ta Atatürkçü vatandaşların HDPKK ve FETÖ ile iş tutan koalisyona tokat atacağını da sözlerine ekledi.