Seyhan Nehri'ne yeni gerdanlık! Adana'da dev bir eser daha hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak...
Başkan Erdoğan'ın yarın açılışını yapacağı Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli ifadeler kullandı. Türkiye'nin artık 50 yıllık planlar yaptığını söyleyen Karaismailoğlu, "Birileri göreve gelince vatandaşı unutuyor" dedi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca köprünün özelliklerini de sayarken "Seyhan Nehri'nin üzerine 'gerdanlık' gibi bir köprü inşa ederek, Akdeniz'in incisi güzel Adana'mızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"BİRİLERİ GÖREVE GELİNCE VATANDAŞI UNUTUYOR"
Gurur verici işlerimizden biri. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde açılışını yapacağız. Zorlu aşamalardan geçen bir projeydi. Yönetime gelip vatandaşa hizmet etme görevi olanlar, göreve gelince vatandaşı unutuyorlar. Aynı İstanbul'da olduğu gibi bu köprü de 2019 yerel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın belediyesi zamanında başlanmıştı. CHP'li yönetim ise bu projeyi rafa kaldırdı.
"TÜRKİYE ARTIK 50 YILLIK PLAN YAPIYOR"
Raylı sistem için de yer bırakıldı. Tasarım açısından da çok güzel. 70 yıldır CHP zihniyeti milletin hayatını kolaylaştımak için hiçbir şey yapmadı. Bu yaptırımlar yüzyıllar boyunca kullanılacak. Türkiye artık 50 yıllık planlar yapan bir ülkedir. Bu kadar projeler tamamen yerli olarak yapılıyor. Dün Ankara-Sivas YHT hattını açtık. Bu projelerin hepsini kısa sürede bitiriyoruz.
SEYHAN NEHRİ ÜZERİNE GERDANLIK
Karaismailoğlu, 21 yılda hayata geçirdikleri tüm planlamaları, ülkenin ve milletin çıkarları doğrultusunda yaptıklarını ifade ederek, "Seyhan Nehri'nin üzerine 'gerdanlık' gibi bir köprü inşa ederek, Akdeniz'in incisi güzel Adana'mızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz." diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Tüm kentlerimizde olduğu gibi Adana'da da bir an dahi insanımızı yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Yüzyılın afetine karşı devlet ve millet omuz omuza verdik, hayatı bir an önce normale döndürmek için yüzyılın dayanışmasını hep birlikte sergiliyoruz. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor, açılan yaraları sarıyoruz. Hızla depremin sebep olduğu karanlık izleri ortadan kaldırıyoruz. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçecek çalışmalara öncülük ediyoruz."
ZİGANA TÜNELİ DE 3 MAYIS'TA HİZMETE GİRİYOR
Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki çalışmaların yoğun şekilde sürdürürken Türkiye genelindeki tüm projelerin de devam ettirildiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz, milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını da sağlamaktadır. Ülkemizin geleceğini aydınlatmaya en hızlı biçimde ve doğru adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanarak dün kullanıma sunulduğunu, Trabzon'da 3 Mayıs'ta yeni Zigana Tüneli'nin açılacağını belirten Karaismailoğlu, büyük hizmet ve eserlerin milletle buluşmak için sıra beklediğine dikkati çekti.
"Bizim için durmak yok" diyen Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu, 21 yıllık bir istikrar yolculuğudur. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz." dedi.
"ADANA'DAKİ TRAFİK YÜKÜNÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK"
Tarımsal ve sınai üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Adana'nın, bölgeler arasındaki ulaşım açısından önemli bir kavşak noktası olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Hızla büyüyen şehrin nüfusu 2 milyonu aştı ve araç sahipliği de önemli ölçüde arttı. Bu nedenle Adana'nın şehir içi trafiğinin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hayata geçirdik. Adana'daki trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak, Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşaatında sona geldik. Bu köprünün hikayesinde de maalesef vizyonsuz, iş bilmez CHP klasiği var. Bir önceki Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımına başlanan köprümüzün yapımı maalesef CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulmuş ve askıya alınmıştı. Bu köprü projesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla devraldık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tamamladık. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi, onlara yakışır bir eserle andığımız için gurur duyuyoruz."
Karaismailoğlu, 38 metre genişliğindeki köprünün, kara yolu trafiğine 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritle hizmet vereceğini, köprüde ayrıca 1 gidiş ve 1 geliş hattından oluşan demir yolunun da yer alacağını belirtti.
Köprüde bisiklet ve yürüyüş yollarının da yer aldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hizmete girmesiyle, şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir rahatlama olacaktır. Stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda şehir içi trafiği de çok daha güvenli hale gelmiş oluyor. Ayrıca proje sayesinde, zamandan 255 milyon lira, akaryakıttan 31 milyon lira olmak üzere yıllık tam 286 milyon lira tasarruf elde edeceğiz. Karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azalış sağlanacak. Şimdiden Adana'mıza, Türkiye'mize hayırlı, uğurlu olsun." şeklinde konuştu.
Karaismailoğlu, milletten aldıkları güçle millete umut olmayı sürdüreceklerini belirterek, yürütülen çalışmalarla Adana'nın ve Türkiye'nin kalkınmasının yolunu açacaklarını söyledi.
Köprünün yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Karaismailoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı böyle teknolojik bir köprünün tamamen yerli ve milli mühendislik çözümleriyle üretilmesi, kendi mühendislerimiz, işçilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla üretilmesi son 21 yılda kazandığımız bilgi ve tecrübenin eseridir." diye konuştu.
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