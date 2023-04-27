Seyhan Nehri’ne yeni gerdanlık! Adana’da dev bir eser daha hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak...

"BİRİLERİ GÖREVE GELİNCE VATANDAŞI UNUTUYOR"

Gurur verici işlerimizden biri. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde açılışını yapacağız. Zorlu aşamalardan geçen bir projeydi. Yönetime gelip vatandaşa hizmet etme görevi olanlar, göreve gelince vatandaşı unutuyorlar. Aynı İstanbul'da olduğu gibi bu köprü de 2019 yerel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın belediyesi zamanında başlanmıştı. CHP'li yönetim ise bu projeyi rafa kaldırdı.

"TÜRKİYE ARTIK 50 YILLIK PLAN YAPIYOR"

Raylı sistem için de yer bırakıldı. Tasarım açısından da çok güzel. 70 yıldır CHP zihniyeti milletin hayatını kolaylaştımak için hiçbir şey yapmadı. Bu yaptırımlar yüzyıllar boyunca kullanılacak. Türkiye artık 50 yıllık planlar yapan bir ülkedir. Bu kadar projeler tamamen yerli olarak yapılıyor. Dün Ankara-Sivas YHT hattını açtık. Bu projelerin hepsini kısa sürede bitiriyoruz.