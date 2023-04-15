İşte aday listelerinin son hali! YSK tarafından onaylı sıralama! Liste dışında kalan isimler de Resmi Gazete'de...

Türkiye artık adım adım 2023 seçimlerine doğru yol alırken 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için aday listelerinde son güncellemeler yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kontrol edilen listeler, eksiksiz ve hatasız şekilde onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte listelerde olan ve eksik evrakları nedeniyle liste dışında kalan isimler...