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CHP listelerinde “Atatürkçü tasfiyesi” mi? AK Partili Çelebi: Masanın metninde Türk milleti ve Atatürk asla yer almıyor

A Haber
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Giriş: 15.04.2023 21:57
Güncelleme:15.04.2023 22:05
Türkiye 14 Mayıs seçimine doğru ilerlerken CHP listelerindeki kriz her geçen gün artıyor. Listelere “Atatürkçü tasfiyesi” yorumları yapılırken gelişmeleri A Haber’de değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Masanın metninde Türk milleti ve Atatürk asla yer almıyor. Mutabakat metninde Atatürk yok. Listeler CHP seçmenine şok yaşattı.” dedi.
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