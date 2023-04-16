Anadolu insanı 7’li koalisyona tepkili: SİHA’ya dokundukları kadar Kandil’e dokunmuyorlar

Vekil listelerinde terör örgütlerine mesafe koyamayanlar kim? 14 Mayıs'ta FETÖ-PKK'ya kim, ne söz verdi? Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin: Milletin gözünden hiçbir şey kaçmadığını görüyorsunuz. Köydeki oturan vatandaş dahi HDP ile muhalefetin hareket etmesinden dolayı Anadolu'da ciddi bir tepki olduğunu görüyoruz.