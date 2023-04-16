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Anadolu insanı 7'li koalisyona tepkili: SİHA’ya dokundukları kadar Kandil’e dokunmuyorlar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.04.2023 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
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Anadolu insanı 7’li koalisyona tepkili: SİHA’ya dokundukları kadar Kandil’e dokunmuyorlar

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla gidiyor. Muhalefet tarafından yaşanan krizler her geçen gün derinleşiyor. 14 Mayıs'ta FETÖ-PKK'ye kim, ne söz verdi? Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs seçimlerine doğru siyasetin gündemi her geçen gün ısınıyor.

Vekil listelerinde terör örgütlerine mesafe koyamayanlar kim? 14 Mayıs'ta FETÖ-PKK'ya kim, ne söz verdi? Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin: Milletin gözünden hiçbir şey kaçmadığını görüyorsunuz. Köydeki oturan vatandaş dahi HDP ile muhalefetin hareket etmesinden dolayı Anadolu'da ciddi bir tepki olduğunu görüyoruz.

HDP sizin desteğinizle ne yapmak istiyor? Her geçen gün ilişkinin üzerindeki perde kalkıyor.Millet bunlar bizim derdimizi falan hatırlamıyor diyor.

Bunlar birbiriyle uğraşırken Kandil'dekilerin propagandayı başlattığını söylüyor bazı vatandaşlar. Her gün bir açıklama geliyor Kandil'den.

Sürekli masanın adayını destekleyen 7'li koalisyonu destekleme konusunda açıklama yapıldığını görüyorsunuz.

"SİHA'YA DOKUNDUKLARI KADAR KANDİL'E DOKUNMUYORLAR"

Bir vatandaşımız şöyle söyledi 'Hocam SİHA'ya dokundukları kadar Kandil'e dokunmuyorlar' dedi. Çok ilginç değil mi?

Türk milletinin gözünden kaçmıyor. Bunu Anadolu'nun en ücra köşesine gitseniz dahi görüyorsunuz. Millet bunu affetmez. Terör örgütü ile birlikte hareket edenleri iş birliği yapanları affetmez.

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: HDP ile yani PKK'nın Meclis'teki uzantısıyla da iş birliği yaptık bu arada birbirine hiç benzemeyen diğer partilerle bir araya gelmiş olmanın belki listelerdeki yansımasını da başardık listelere CHP'den İYİ Parti'den FETÖ ile ilişkili isimleri de koyduk ve büyük ihtimalle eğer listelerdeki beklentiler gerçekleşirse belki 15 Mayıs'ta FETÖ'nün bile TBMM'de grup oluşturabileceği bir şey dizayn ettik. Anadolu irfanı diye bir şey var.

Önümüzdeki 1 ay CHP açısından ve kitlelerini aslında belki tabanlarının tamamının husumet duyduğu CHP'ye kanalize etmek için bin türlü atraksiyon yapanlar açısından hiç de kolay geçeceğe benzemez. İnsanımız Anadolu insanı karşısına geçip yalanlar söyleyenleri bıyık altı gülümsemelerle izler. Sandıkta da gereğini yapar.

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