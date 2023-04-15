YSK 14 Mayıs seçimleri öncesi geçici aday listesini yayınladı! 24 parti 152 bağımsız aday...

4- Karar örneğinin;

a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

b) Geçici aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilmesine,

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

ç) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.YSK.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

15.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

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