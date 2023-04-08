Koalisyonlar Güneydoğu’yu kaderine terk etti! Güneydoğu eski Türkiye’ye dönmek istemiyor

Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlar, 2002 yılından sonra yani AK Parti iktidara geldikten sonra huzur ve güvene kavuştu. Birçok alanda yenilikler yapıldı, demokratikleşme adımları atıldı. Bölge halkı rahat bir nefes aldı şimdi ise burada yaşayan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar eski Türkiye günlerine dönmek istemiyor. Terörden arındırılan doğu ve güneydoğu, yapılan yatırımlarla ayağa kalktı. Hem siyasi istikrar, hem de yeniden sağlanan huzurla bölge halkı rahat bir nefes aldı.

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