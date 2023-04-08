Koalisyonlar Güneydoğu’yu kaderine terk etti! Güneydoğu eski Türkiye’ye dönmek istemiyor
Türkiye'de bugüne dek 62 hükümet görev yaptı ve bunlardan 16'sı koalisyon hükümeti. Siyasi istikrarın kurulamadığı yıllarda en büyük acıyı ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz çekti. Ve şimdi "O eski Türkiye'ye" dönmek istemiyorlar...
O dönem hakkında konuşan vatandaşlar, "Sokağa çıkma yasakları, faili meçhul cinayetler, olağanüstü durumlar, ekonomik ve sosyal hayat adeta yok olmayla karşı karşıyaydı. Ayağımın altında yerin titrediği dönemleri bilirim, camların sallandığı dönemleri bilirim bombalar patladığı zaman. Şükürler olsun o dönemleri atlattık. Şimdi millet artık refaha kavuştu. Milletin evinden alınıp götürülüp kaybolduğu, kanın, gözyaşının ve terörün bu bölgede hakim olduğu, annelerin çocukları yüzünden ağladığı bir dönemden; bu olaylardan arınmış bir Türkiye. O eski günlere dönmek istemiyoruz. 1990'lı yıllara dönmek istemiyoruz." sözlerini kullandı.
PKK'nın yakıp yıktığı köyler, faili meçhul cinayetler, güvenin olmadığı sokaklar. Koalisyonun bitmek bilmeyen kavgaları sürerken Meclis'te; kaderine terk edildi Doğu ve Güneydoğu... Eli kanlı örgüt; sözde Kürt haklarını savunurken, en çok da onları katletti. Güneydoğu demek; gözyaşı, acı ve kan demekti. Ancak kendi derdine düşen koalisyon hükümetleri; Dönüp başını çevirmedi. Aksine; kanayan yaraya tuz basıldı.
Türkiye 63. kez hükümet kurmaya hazırlanırken, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun hafızalara kazınan söylemleri bölgede büyük tepki topladı. Masanın artık ayan beyan ortağı haline gelen HDP ise; terörü beslemeyi kendine hedef edinmişti. "Biz sırtımızı YPG'ye yasladık" diyenler; PKK'ya yönelik operasyon yapılmasını da elbette istemiyordu.
Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlar, 2002 yılından sonra yani AK Parti iktidara geldikten sonra huzur ve güvene kavuştu. Birçok alanda yenilikler yapıldı, demokratikleşme adımları atıldı. Bölge halkı rahat bir nefes aldı şimdi ise burada yaşayan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar eski Türkiye günlerine dönmek istemiyor. Terörden arındırılan doğu ve güneydoğu, yapılan yatırımlarla ayağa kalktı. Hem siyasi istikrar, hem de yeniden sağlanan huzurla bölge halkı rahat bir nefes aldı.
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