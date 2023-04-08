CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek Partisi ne istiyor? Koalisyonda "vekil pazarlığı" krizi

YEDİLİ MASA'DAKİ TUHAFLIKLAR

İyi Parti'nin masayı dağıtıp sonra tıpış tıpış geri dönmesi o partiyi nasıl sarstıysa şimdi de milletvekili listeleri kavgası, masanın diğer partilerini sarsıyor.

SP ve DP'yi bir yana bırakırsak en büyük sarsıntı da AK Parti'yi tırtıklamak için kurulan DEVA ve Gelecek Partisi ile CHP arasında yaşanıyor.