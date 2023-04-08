08 Nisan 2023, Cumartesi
CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek Partisi ne istiyor? Koalisyonda "vekil pazarlığı" krizi
Son dakika haberi | 6'lı koalisyon masası yaşanan büyük kriz sonrası ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklayarak 14 Mayıs seçimlerine girerken, masada yeni krizler patlak verdi. Adaylık sürecinde koalisyonda bulunan küçük partilere bol keseden vekillik dağıtan Kılıçdaroğlu, adaylığı resmileşince çark etti. Bu gelişme "liste krizi"ni doğururken, DEVA ve Gelecek Partisi Kılıçdaroğlu üzerinde baskı kurmaya başladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, koalisyonda yaşanan bu gelişmeleri kaleme aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:05
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