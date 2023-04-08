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CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek Partisi ne istiyor? Koalisyonda "vekil pazarlığı" krizi

Son dakika haberi | 6'lı koalisyon masası yaşanan büyük kriz sonrası ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklayarak 14 Mayıs seçimlerine girerken, masada yeni krizler patlak verdi. Adaylık sürecinde koalisyonda bulunan küçük partilere bol keseden vekillik dağıtan Kılıçdaroğlu, adaylığı resmileşince çark etti. Bu gelişme "liste krizi"ni doğururken, DEVA ve Gelecek Partisi Kılıçdaroğlu üzerinde baskı kurmaya başladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, koalisyonda yaşanan bu gelişmeleri kaleme aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:05
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CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek Partisi ne istiyor? Koalisyonda vekil pazarlığı krizi

İşte Mahmut Övür'ün "CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek ne istiyor?" başlıklı yazısı
Gerçekten tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Mesele dünyadaki tuhaflıklar değil, Türkiye siyasetindeki tuhaflıklar...
Son dönemde en tuhafıma giden şeylerden biri, sokaktaki insanın güvenini kazanamadığı için sürekli savrulan Yedili Koalisyon'un CHP'li cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sol liberal aydınların övgüler düzmesi.

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CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek Partisi ne istiyor? Koalisyonda vekil pazarlığı krizi

Onlardan biri de Prof. Dr. Nilüfer Göle... Göle, T24'teki "Masa, Meclis ve Meydan: Toplum ve siyasetin değişen koordinatları" başlıklı uzun yazısında tam 13 yıldır girdiği hiçbir seçimi kazanamayan, "çözüm süreci" ve "yeni anayasa" yapımı dâhil hiçbir demokratik adıma destek vermeyen Kılıçdaroğlu'nu "dünyaya örnek" gösteriyor:

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CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek Partisi ne istiyor? Koalisyonda vekil pazarlığı krizi

"Kılıçdaroğlu'nun siyasal iletişim ve liderlik performansının bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde popülist lider hegemonyasına ve temsili demokrasinin girdiği krize karşı yeni bir alternatif sunmakta olduğunu söyleyebiliriz."

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CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek Partisi ne istiyor? Koalisyonda vekil pazarlığı krizi

Kendi sosyolojisini bile ikna edemeyen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyaset mühendisliğinin böyle bir sonuca yol açması tuhaf değil mi?

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CHP ne veriyor, DEVA ve Gelecek Partisi ne istiyor? Koalisyonda vekil pazarlığı krizi

YEDİLİ MASA'DAKİ TUHAFLIKLAR
İyi Parti'nin masayı dağıtıp sonra tıpış tıpış geri dönmesi o partiyi nasıl sarstıysa şimdi de milletvekili listeleri kavgası, masanın diğer partilerini sarsıyor.
SP ve DP'yi bir yana bırakırsak en büyük sarsıntı da AK Parti'yi tırtıklamak için kurulan DEVA ve Gelecek Partisi ile CHP arasında yaşanıyor.