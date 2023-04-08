08 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seçim yaklaştıkça 7'li koalisyonda kriz artıyor! Kandil'in 'ortak liste' talimatı sonrası müzakereler çıkmaza girdi

Seçim yaklaştıkça 7'li koalisyonda kriz artıyor! Kandil'in 'ortak liste' talimatı sonrası müzakereler çıkmaza girdi

CHP, Millet İttifakı'nın 4 küçük ortağına toplam 25-30 kişilik kontejan ayrıcağını açıklamasının ardından hareketli günler yaşamaya başladı. CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 08.04.2023 08:55
  • 1
  • 16
Seçim yaklaştıkça 7’li koalisyonda kriz artıyor! Kandil’in ’ortak liste’ talimatı sonrası müzakereler çıkmaza girdi

4 partinin CHP'den istediği kontenjan sayısı ise 55'i buluyor. Kıran kırana pazarlıkların devam ettiği görüşmelerde CHP'nin teklifine yakın bir sonucun çıkması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Seçim yaklaştıkça 7’li koalisyonda kriz artıyor! Kandil’in ’ortak liste’ talimatı sonrası müzakereler çıkmaza girdi

Kendi teşkilatlarının üstünü çizerek milletvekili aday listesinin önemli bölümünü DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye açan CHP'nin planı ortaya çıktı.

  • 3
  • 16
Seçim yaklaştıkça 7’li koalisyonda kriz artıyor! Kandil’in ’ortak liste’ talimatı sonrası müzakereler çıkmaza girdi

4 partinin CHP'den 55 kişilik kontenjan istediğini açıklayan eski CHP'li Sevigen, "CHP içinde güvendiğim dostlarımdan aldığım bilgiye göre DEVA 20, Gelecek 20, Saadet 10, Demokrat Parti ise 5 kişilik kontenjan istedi.

  • 4
  • 16
Seçim yaklaştıkça 7’li koalisyonda kriz artıyor! Kandil’in ’ortak liste’ talimatı sonrası müzakereler çıkmaza girdi

CHP ise DEVA'ya 10, Gelecek Partisi'ne 10, Saadet'e 3, Demokrat Parti'ye ise 2 kişilik kontenjan vermeyi düşünüyor. Pazarlıklar devam ediyor ancak bu sayı muhtemelen 25-30 kontenjan arasında nihayete erecek" bilgisini paylaştı.

  • 5
  • 16
Seçim yaklaştıkça 7’li koalisyonda kriz artıyor! Kandil’in ’ortak liste’ talimatı sonrası müzakereler çıkmaza girdi

"CHP NE DERSE 'TAMAM' DEMEK ZORUNDALAR"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun TBMM'de grup kurabilmek için 20 kişilik kontenjan talebinin olduğunu belirten Sevigen, "CHP'nin o kadar yer ayıracağını sanmıyorum.