HaberlerGaleriSeçim yaklaştıkça 7'li koalisyonda kriz artıyor! Kandil'in 'ortak liste' talimatı sonrası müzakereler çıkmaza girdi
Seçim yaklaştıkça 7'li koalisyonda kriz artıyor! Kandil'in 'ortak liste' talimatı sonrası müzakereler çıkmaza girdi
CHP, Millet İttifakı'nın 4 küçük ortağına toplam 25-30 kişilik kontejan ayrıcağını açıklamasının ardından hareketli günler yaşamaya başladı. CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak." dedi.