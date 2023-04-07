Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi? Altında yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatları son zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Peki yükseliş devam edecek mi? Gram altın bin 500 lirayı görür mü? Çeyrek altın kaç para oldu? Piyasalar hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş verdi.
Altın fiyatları yeni rekorunu kırmasının ardından hareketli grafik çizmeye sürdürüyor. Ons altın yükselişi ile rekor seviyeye ulaşan gram altın fiyatı ile çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını yatırımcılar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,32; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Peki altında yükseliş sürer mi? Gram altın kaç para oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Piyasalar hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş verdi.
İslam Memiş'in öne çıkan sözleri:
"Altın son 2 hafta güvenli liman gömleğini giydi. Aslında bu yükseliş Amerika'daki banka yükselişleri ile başladı. Sonrasında ABD'den gelen veriler, küresel belirsizlikler derken altın yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirdi. Bu altında sürpriz bir yükseliş değil.
Geçtiğimiz yıl altın fiyatları çok baskılanmıştı. Gramda 3 ayda yani yılın çeyreğinde 171 TL değer kazandı. Bin 114 lira seviyesinde yıla başladı, bin 295 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda tekrar bir gerileme var. Bugün ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak önümüzdeki günlerde kısa vadeli bir çekilme bekleniyor. Tekrar bir yükseliş trendi olduğunu söylemek gerekiyor.
Bu yükselmelerin ana sebepleri belirsizlik, küresel ekonomilerin bozulma aşaması ve banka iflasları altın için tetikleyici oluyor. FED'in artık faizleri yavaş yavaş bitirmesi söz konuş. Artık faizlerin yükselmeyecek olması altın fiyatlarını pozitif yönde destekliyor.
Piyasada 2 türlü yatırımcı var; elinde altın bulunduranlar ve altın almamış olanlar. Elinde altın olan vatandaşlar bozdurmak için acele etmeyin çünkü hazirandan sonra yeni yükselişler bekliyoruz. Özellikle bin 400/bin 500 gibi rakamlar hatta ve hatta bin 500 lira seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleşebilir. Çünkü altının ons fiyatında 2 bin 350 dolar fiyatları bekliyoruz.
Dolar güçlenmeye devam ediyor, hazirandan sonra yükselmeler olacaktır. Buna bağlı olarak gram altında yeni rekorlar olacaktır. Altın almamış olan elinde para olan vatandaşlar için önemli bir zaman dilimi; düğün yapacaklar, altın borcu olanlar için birkaç içinde kısa vadeli bir düşüş olacak diye tahmin ediyorum. Ons altında nim 960 dolar seviyesine kadar gerileme mümkün olabilir. Bu da yılın son alım fırsatları olabilir.
Bundan sonra tekrar hızlı bir yükseliş bizi bekliyor. Önümüzdeki aylardaki beklenen yükselişten sonra bu düşüşleri bir fırsat olarak görmek gerekiyor. Orta ve uzun vadeli bir yatırımcı olmak gerekiyor. Bugüne kadar yüzde 15 getirisi oldu. Altının önün açık bin 450 seviyesi kırıldıktan sonra devam edecektir."
ALTINDA YENİ REKORLAR
ONS ALTIN
Ağustos 2020 2032 $
Aralık 2021 1827 $
Mart 2022 1988 $
Eylül 2022 1643 $
Ocak 2023 1927 $
Mart 2023 1988 $
Nisan 2023 2020 $
GRAM ALTIN
Ağustos 2022 477 TL
Aralık 2021 948 TL
Ocak 2022 792 TL
Eylül 2022 972 TL
Kasım 2022 1076 TL
Ocak 2023 1160 TL
Mart 2023 1215 TL
Nisan 2023 1250 TL
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