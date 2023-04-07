Altın fiyatları rekor tazeleyecek mi?  Altında yükseliş sürecek mi?

Dolar güçlenmeye devam ediyor, hazirandan sonra yükselmeler olacaktır. Buna bağlı olarak gram altında yeni rekorlar olacaktır. Altın almamış olan elinde para olan vatandaşlar için önemli bir zaman dilimi; düğün yapacaklar, altın borcu olanlar için birkaç içinde kısa vadeli bir düşüş olacak diye tahmin ediyorum. Ons altında nim 960 dolar seviyesine kadar gerileme mümkün olabilir. Bu da yılın son alım fırsatları olabilir.