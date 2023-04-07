Yedili koalisyonu üzecek anket! Muharrem İnce yüzde 10 civarında! AK Partili Hamza Dağ açıkladı...

"MUHARREM İNCE YÜZDE 10 CİVARINDA KENDİ OYU VAR"

Anketlerle ilgili Dağ "Anketlerde parti olarak, Cumhur İttifakı olarak önde gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var. Muharrem İnce faktörü var. Muharrem İnce yüzde 10 civarında kendi oyu var. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim. Kampanya dönemi önemli olacak. Muharrem İnce'nin performansı önemli. İnce'nin bu kadar oy alma noktasına gelme sebebi nedir? Asıl mevzu orada. İnce'ye Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta baktığımızda yok. Şubat'ta 0'lar 1'ler, Mart'tan sonra yüzde 10'lu oylar konuşuyoruz. Partisi 4-5 civarında. Nedeni 7'li masanın adayının tutmamış olması, kabullenilmemiş olması." ifadelerini kullandı.