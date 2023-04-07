Yedili koalisyonu üzecek anket! Muharrem İnce yüzde 10 civarında! AK Partili Hamza Dağ açıkladı...
2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ son anket çalışmalarını değerlendirdi. Dağ, Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 10 bandına geldiğini söylerken "Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
"SEÇİM YAKLAŞTIKÇA KARARSIZ SEÇMEN BİZE YÖNELİYOR"
"Memleket Partisi'nin oylarının tamamı Millet İttifakı'ndan geliyor, sizin seçmen hala duruyor mu aynı yerde?" sorusuna Dağ "Bizim seçmen duruyor. Bizim adayımız zaten yıllardan beri belli. Yeni bir aday durumu söz konusu değil. AK Parti seçmeni 5 yıllık süre zarfında bizim oylarımızın çıktığı indiği zamanlar oldu. Bu süreçlerde seçmenlere baktığımız zaman bizim seçmenlerin tamamı kararsız durumda bulundu. Seçim yaklaştıkça, kararsız seçmenin bize doğru yöneldiğini görüyoruz." dedi.
"MUHARREM İNCE YÜZDE 10 CİVARINDA KENDİ OYU VAR"
Anketlerle ilgili Dağ "Anketlerde parti olarak, Cumhur İttifakı olarak önde gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. İnşallah ilk turda seçimi kazanacağız. İyi bir fark var. Muharrem İnce faktörü var. Muharrem İnce yüzde 10 civarında kendi oyu var. Seçime kadar ben bu civarlarda kalabileceği konusunda tam emin değilim. Kampanya dönemi önemli olacak. Muharrem İnce'nin performansı önemli. İnce'nin bu kadar oy alma noktasına gelme sebebi nedir? Asıl mevzu orada. İnce'ye Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta baktığımızda yok. Şubat'ta 0'lar 1'ler, Mart'tan sonra yüzde 10'lu oylar konuşuyoruz. Partisi 4-5 civarında. Nedeni 7'li masanın adayının tutmamış olması, kabullenilmemiş olması." ifadelerini kullandı.
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