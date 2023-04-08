Proje yok kriz çok! Yedili koalisyonda şimdi de liste krizi patladı! Kılıçdaroğlu'nun başı dertte...
Bugüne kadar yapmayı planladıkları projeden çok içlerinde yaşadıkları krizlerle gündeme gelen yedili koalisyonda adaylık sonrası şimdi de liste gerginliği aşanıyor. Kılıçdaroğlu kendisinden 30-40 vekil talep eden küçük ortakları 3-4 vekil ile geçiştirmeye çalışırken ittifakta yeni bir kriz doğdu. Bu durumu CHP kanalı Halk TV'de de doğrulanırken MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat canlı yayından yaşanan krizi anlattı. İşte detaylar...
Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da katıldığı 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.
YARDIMCILIK VERME ZORUNLULUĞU
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
Öte yandan koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de koltuk krizi baş gösterdi.
HAZİNE BAKANLIĞI'NA İKİ TALİP
İYİ Parti ve DEVA Partisi arasında 'ekonomi yönetimi' konusunda kılıçlar çekildi, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz "Hazine ve Maliye Bakanlığı için hazırım" diyerek Ali Babacan'ın DEVA'sına resti çekti.
KÜÇÜK ORTAKLARA 3 VEKİL ŞOKU
Adaylık savaşında ateşkes ilan eden, koltuk paylaşımında birbirlerine silah çeken 7'li yıkım koalisyonu şimdi de liste savaşına tutuştu.
KILIÇDAROĞLU'NA: "ADAM BİZİ SATTI"
Daha önce Gelecek ve DEVA Partisi'nin grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu'nun rakamı 3'e kadar düşürdüğü ve DEVA Partili yöneticilerin "Adam bizi sattı" dediği gündeme geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun önüne anketleri sürerek vekil sayısını düşük tutacağını söyledi.
İYİ PARTİ'DEN 2 BAKANLIK TALEBİ
Liste krizi alevlenirken bir çıkış da İYİ Parti'den geldi. Parti yöneticileri Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve 'Tabanımız kabul etmiyor' mesajı verdi. Öte yandan İYİ Parti'nin İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkları Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı talep ettiği gündeme geldi.
FONDAŞ ANKETÇİLER DE KRİZİ DOĞRULADI
Bu durumu destekleyen bir çıkış ise fondaş anketçilerden geldi.
CHP yandaşı Halk TV'de açıklamalarda bulunan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek liste krizini açık etti.
Kulat'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten zor bir süreç yaşıyor. Sizden yıllardır iktidar olmanız beklentsinde olan teşkilatınız var. Siz tam böyle bir yere yaklaşırken partinizin içerisine 4 tane parti gelmiş... Onları listelerinizden göstermek durumundasınız. Bu bir ittifakın gereği, sonuç olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde de cumhurbaşkanı adayı siz (Kılıçdaroğlu) olmanız dolayısıyla önem kazanıyor. Bu anlamda gerçekten işleri zor.
"BİRİSİ 30-40 VEKİL BEKLERKEN BİR BAŞKASI 2-3 VEKİL DÜŞÜNÜYOR"
Beklentisi olanların beklentisi ile bu tarafın (Kılıçdaroğlu) vermeyi düşündüğü rakamlar arasında o kadar büyük rakamlar olabiliyor ki... Birisi 30 vekil 40 vekil beklerken bir başkası da 2-3 vekil düşünüyor. Zamanında konuşulmuş bunlar. Rakamlar konuşulmamış ama prensipte konuşulmuş. Sonra beklentiler karşılanmayınca yaşanan bazı türbülanslar oluyor.
İYİ Parti listesinden girecek molan BTP hala garantiye alınmış değil.
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