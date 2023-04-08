Proje yok kriz çok! Yedili koalisyonda şimdi de liste krizi patladı! Kılıçdaroğlu’nun başı dertte...

İYİ PARTİ'DEN 2 BAKANLIK TALEBİ

Liste krizi alevlenirken bir çıkış da İYİ Parti'den geldi. Parti yöneticileri Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve 'Tabanımız kabul etmiyor' mesajı verdi. Öte yandan İYİ Parti'nin İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkları Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı talep ettiği gündeme geldi.

FONDAŞ ANKETÇİLER DE KRİZİ DOĞRULADI

Bu durumu destekleyen bir çıkış ise fondaş anketçilerden geldi.



CHP yandaşı Halk TV'de açıklamalarda bulunan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek liste krizini açık etti.