30 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile ne görüştü? Perde arkasını A Haber'de anlattı: Biden’ın bastığı düğmeyle harekete geçen çark...

Kemal Kılıçdaroğlu ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile ne görüştü? Perde arkasını A Haber'de anlattı: Biden’ın bastığı düğmeyle harekete geçen çark...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile ne görüştü? Perde arkasını A Haber’de anlattı: Biden’ın bastığı düğmeyle harekete geçen çark...

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Feffry Flake'i makamında kabul etti. Büyükelçi Flake, Kılıçdaroğlu'na seçimlerde başarılar diledi. Bu görüşme, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Muhalefeti destekleyeceğiz" açıklamasını akıllara getirdi. Biden'ın sözü yerine mi getiriliyor? Kılıçdaroğlu ABD büyükelçisi ile ne görüştü? Terör örgütü PKK neden 14 Mayıs'tan umutlu? Gazeteci Hakkı Öcal ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs seçimleri öncesinde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoğun görüşme trafiği devam ediyor.

Kılıçdaroğlu adaylığı kesinleştikten sonra muhalif parti liderlerinin yanı sıra birçok ülkenin Ankara'daki temsilcileri ile de bir araya geliyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, son olarak ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Flake'i genel merkezdeki makamında kabul etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, genel başkan başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Çeviköz, görüşmeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

KILIÇDAROĞLU-FLAKE GÖRÜŞMESİ

Çevköz, "ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyarette bulunarak 6 Şubat depremleri ile ilgili taziyelerini ve seçimlerde başarı dileklerini iletti." ifadelerini kullandı.

Bu görüşme Biden'ın sözlerini akıllaara getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden açık bir şekilde Başkan Erdoğan yönetiminin son bulması için muhalefete destek vereceklerini açık açık dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu ABD büyükelçisi ile ne görüştü? Biden'in "Muhalefeti destekleyeceğiz" sözü yerine mi geliyor? Gazeteci Hakkı Öcal ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"7'Lİ KOALİSYON ABD'NİN PLAN VE PROJESİDİR"

Gazeteci Hakkı Öcal: Demek ki Sayın Biden'ın bastığı düğmeyle harekete geçen çark devam ediyor.

Şu anda olmakta olan 7'li koalisyon aslında 2 yıl önce temeli atılmış olan ABD'nin plan ve projesidir. Bunu bugün tartışıyor olmamız çok acı. Bu gayet açıktır ortadadır.

Sayın Flake gelmiş depremden dolayı taziyelerini bildirmiş niye İçişleri Bakanına bildirmiyor da CHP Genel Başkanına bildiriyor? Başarılar dilemiş tabii başarılar diler çünkü başarısı için çalışıyorlar.

"ÖZELLİKLE GÖNDERİLMİŞİTİR"

Bizzat Flake kendisi senatoda yaptığı konuşmada Erdoğan'a nasıl karşı olduğunu ifade etmişti. Bu öyle sıradan bir diplomatik kariyer memurluğu değil. Eski senatör bir adamdır ve buraya özellikle gönderilmiştir.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Topu birleşmiş Erdoğan karşıtlığı üzerinden hizalanmışlar. Bunun içinde bizim bildiğimiz legal zeminde siyaset yapan partiler de var. Maalesef Atatürk'ün kurduğu parti de var.

Bir de kayıt dışı aktörler var. Legal olmayan. PKK, FETÖ… Mesela FETÖ'cüler son dönemde çok enteresan dönüş biletlerini Erdoğan'ın gidişine göre ayarlamış. Bunu açık açık söylüyorlar.

KUYRUKLARINI BİRİ Mİ BAĞLADI?

Aynı yere hizalanmışlar. Doğal olarak bunların kuyruklarını acaba biri birbirlerine mi bağladı? Flake'in bu ziyaret tam oraya oturuyor zaten. Dış güçlerin Türkiye'ye yön tayin etme çabası dediğimizde bu paranoya diyorlar. Eee Joe Biden'ın dediğini nereye koyacağız? Seçim vaadi Erdoğan'ı göndermek olabilir mi? Seçim vaadi bu. Tuhaf gelmiyor mu?

Dış politikası haline geldi. Adamların dış politikası bizim iç politikamız. Temel parametresi haline geldi bu normal olabilir mi?

HEPSİNİN BİTİ KANLANIYOR

PKK'nın eli kanlı teröristleri liderleri Erdoğan gidiyor diye sevinip Erdoğan'ın gitmesi için de bütün çabamızla çalışacağız diyor bir yandan FETÖ'cülerin PKK'nın hepsinin biti kanlanıyor. Tuhaf gelmiyor mu size?

Flake ile bir araya gelip ne konuştunuz? Bunları açıklayacaksınız.

Kılıçdaroğlu ABD Büyükelçisi ile ne görüştü? KILIÇDAROĞLU ABD BÜYÜKELÇİSİ İLE NE GÖRÜŞTÜ?

ABD’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret! Açık destek ABD'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET! AÇIK DESTEK

14 Mayıs gecesi kaos planı! PKK’dan seçim tehdidi
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na gönderme
Kılıçdaroğlu’na PKK’dan açık destek!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA