Kemal Kılıçdaroğlu ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile ne görüştü? Perde arkasını A Haber’de anlattı: Biden’ın bastığı düğmeyle harekete geçen çark...

Bir de kayıt dışı aktörler var. Legal olmayan. PKK, FETÖ… Mesela FETÖ'cüler son dönemde çok enteresan dönüş biletlerini Erdoğan'ın gidişine göre ayarlamış. Bunu açık açık söylüyorlar.

KUYRUKLARINI BİRİ Mİ BAĞLADI?

Aynı yere hizalanmışlar. Doğal olarak bunların kuyruklarını acaba biri birbirlerine mi bağladı? Flake'in bu ziyaret tam oraya oturuyor zaten. Dış güçlerin Türkiye'ye yön tayin etme çabası dediğimizde bu paranoya diyorlar. Eee Joe Biden'ın dediğini nereye koyacağız? Seçim vaadi Erdoğan'ı göndermek olabilir mi? Seçim vaadi bu. Tuhaf gelmiyor mu?