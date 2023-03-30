Türkiye kara ulaşımında nereden nereye geldi? Ulaşımda Türkiye 20 yılda neler yaptı?
Trafik terörü... Türkiye trafik kazalarında her yıl binlerce kurban verdi. Kazalarda mevcut karayolu ağırlıklı ulaşım altyapısının da önemli payı bulunuyor. Ülkemizde özellikle 1950'lerden sonra izlenen yanlış ulaştırma politikaları bu alanda çarpık bir altyapı ortaya çıkardı. Ancak 2002’den sonra yeni bir dönem başladı, ulaştırma politikaları tamamen değişti. Peki Türkiye kara ulaşımında nereden nereye geldi? Ulaşımda Türkiye 20 yılda neler yaptı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
Türkiye 2002 yılına kadar trafik canavarı ile boğuşuyordu. Bayramlar acıya dönüşüyor tatiller kabus oluyor. Kalitesiz yollar plansız ulaştırma politikaları bunu üstüne insan faktörü de eklenince kazalar vatandaşlara hem maddi hem manevi zarar veriyordu. Ölümlü kaza haberlerinin ardı arkası kesilmiyordu.
Ancak 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesi Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmasıyla yepyeni bir dönem başladı. Ulaştırma projeleri değişti. Geçen 21 yılda dünyanın gıpta ile baktığı mega projeler hayata geçirilerek altyapı ve üstyapısıyla ulaşımda Türkiye çağ atladı. 2002 sonrası değişen kara ulaşım stratejisini Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı anlattı.
Mustafa Ilıcalı'nın öne çıkan sözleri:
"Trafik kazalarında kurallara uymayan sürücünün payı yüzde 90'dır ama yollarımız yükse standartta olursa sürücü yaptığı hataları affediyor. Bunlara affedici yol diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda muazzam eserler ortaya çıktı. 183 milyar dolarlık ulaşım yatırımı yapıldı. Bu paranın 112 milyar doları karayollarına yapılmış. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde bölünmüş yol 6 bin km bugün ise 29 bine dayanmış durumda. Neredeyse 5 kat artmış durumda.
Bu yatırım sayesinde ulaşım hızı 40 km'den 88 km'ye çıkmış durumda. Ölümlü kazalarda yapılan işlemler sayesinde yüzde 70-75 azalma söz konusu. Recep Tayyip Erdoğan sadece bugünü değil yarını planlamış. 2023-2035 yıllarında koyulmuş bir hedef var. Burada 8 bin 500 km'den fazla ortaya konan bir hedef var. Kara yolu lojistik kılcal damarı. Bunlar olmadan lojistik olmaz. 2053 hedefine göre bölünmüş yolu olmayan il ve ilçe kalmayacak. Bunlar hesaplanmış plan ve proje halinde. Bunların devam etmesi için 14 Mayıs seçimlerini ben çok önemsiyorum.
Türkiye'nin sadece 2 köprüsü. Ulaştırma bekletme stratejisi medeniyle ekonomik olarak büyük kayıplar yaşıyorduk. Son 20 yılda Marmaray ilave oldu. Avrasya Tüneli yapıldı, 3 katlı İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmaları devam ediyor. Marmaray'ı günde 650 bin kişi kullanıyor. İstanbul ulaşımının yüzde 10'unu karşılıyor. Çanakkale Köprüsü projesi ile bir ring oluşturuluyor. İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu projeleri ile bölge cazibe merkezi haline geldi. Yapılan yatırımları iyi anlamak lazım 1 liralık yatırım ekonomiye 10 liralık katkı sağlıyor.
Yap-İşlet-Devret müthiş bir model. Benim alanım olduğu için bunu iyi bilen çalışan ve öğrencilerle derste paylaşan biri olarak bunu söylüyorum. Yatırımcının proje ile ilgilenmesi için fizibil olması kazım aynı zamanda size güvenmesi lazım. Siyasi bir istikrarı görmesi gerekir. 20 yıl öncesinde koalisyonlar 1,5 yıl sürüyor böyle bir durum söz konusu bile olmaz."
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