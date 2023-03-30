Türkiye kara ulaşımında nereden nereye geldi? Ulaşımda Türkiye 20 yılda neler yaptı?

Bu yatırım sayesinde ulaşım hızı 40 km'den 88 km'ye çıkmış durumda. Ölümlü kazalarda yapılan işlemler sayesinde yüzde 70-75 azalma söz konusu. Recep Tayyip Erdoğan sadece bugünü değil yarını planlamış. 2023-2035 yıllarında koyulmuş bir hedef var. Burada 8 bin 500 km'den fazla ortaya konan bir hedef var. Kara yolu lojistik kılcal damarı. Bunlar olmadan lojistik olmaz. 2053 hedefine göre bölünmüş yolu olmayan il ve ilçe kalmayacak. Bunlar hesaplanmış plan ve proje halinde. Bunların devam etmesi için 14 Mayıs seçimlerini ben çok önemsiyorum.