30 Mart 2023, Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile ne görüştü? Perde arkasını A Haber'de anlattı
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Feffry Flake'i makamında kabul etti. Büyükelçi Flake, Kılıçdaroğlu'na seçimlerde başarılar diledi. Bu görüşme, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Muhalefeti destekleyeceğiz" açıklamasını akıllara getirdi. Biden'ın sözü yerine mi getiriliyor? Kılıçdaroğlu ABD büyükelçisi ile ne görüştü? Terör örgütü PKK neden 14 Mayıs'tan umutlu? Gazeteci Hakkı Öcal ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.