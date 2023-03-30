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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Yunan ve Rumlara net mesaj: Başkan Erdoğan ile yeni siyasetimiz kök saldı!

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.03.2023
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Yunan ve Rumlara net mesaj: Başkan Erdoğan ile yeni siyasetimiz kök saldı!

Londra’da Rum ve Yunan protestocular KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişiminde bulundu. Tatar, A Haber ekibinden Alpaslan Düven’e yaşananları anlattı. Tatar, “(Londra’da King’s College) Böyle bir üniversitede öğrenciler böyle bir eyleme girmesi büyük bir ayıptır. Bunun kınanması gereklidir. Benim söyleyeceklerimi hazmedemiyorlar. Yeni siyasetimiz kök saldı ve kabul edilmeye başlandı.” dedi. KKTC olarak haklarından vazgeçmeyeceklerini ifade eden Tatar, Başkan Erdoğan’a minnettar olduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Türkiye’nin büyük destekleri ile artık yeni bir siyaset var.” cümlelerine yer verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'de A Haber ekibinden Alpaslan Düven'e gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

"SAYIN ERDOĞAN'IN BÜYÜK DESTEKLERİ İLE ARTIK YENİ BİR SİYASET VAR"

Ersin Tatar, "Her yönden İngiliz kamuoyuna etki etmeye çalışıyoruz. KKTC'nin anlatacak bir davası var. Bu mücadelede yeni bir sayfa açtık. Cumhurbaşkanı seçilmem ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Türkiye'nin büyük destekleri ile artık yeni bir siyaset var. (Rumlar) Bizle anlaşmak istiyorsa eşitlik temelinde iki egemen eşit devletin işbirliği ile anlaşmanın olacağı bilinmelidir. Çünkü 60 yıldır Kıbrıs'ta 2 ayrı devlet vardır. Bizi zorla empozelerle, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama faaliyetlerinin hiçbir esamisi kalmamıştır. Biz her zaman Türkiye'nin desteği ile var olduk." dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANINA SALDIRI GİRİŞİMİNE TEPKİ! "BU EYLEM BÜYÜK BİR AYIPTIR"

Konuşmasında Londra'da Rum ve Yunan protestocuların saldırı girişimine de değinen Tatar, "Londra'da King's College'de bir konferans vermek istedik. Türk gençlerin, öğrencilerinin daveti üzerine Kıbrıs'ın geleceği ile ilgili bir konferans vermem için bir davet aldım ve kabul ettim. Bu üniversite tarafından onay aldı. Rumların oradaki taşkınlığı benin o konferansa gitmemi engellemekti. Giriş kapısı önünde pankart ve bayrak açtılar. Ben ise o konferansa kesinlikle geleceğimi bildirdim. Ben bunların yaptıkları rezilliklere bakmadan ben oraya gideceğimi ifade ettim. Güvenliği gönderdim oraya baktılar ve benim arabamın hareket etmesi ile (Rum protestocular) çoğaldılar. İş çığırından çıktı. Ağza alınmayacak cümleler yer aldı. Pankartı herkes gördü. Türk bayrakları yok. Her yerde Yunan barakları vardı. Ben buna rağmen gittim ve oradaki kalabalığın içinden güvenlik yardımı ile geçtim. Böyle bir üniversitede öğrenciler böyle bir eyleme girmesi büyük bir ayıptır. Bunun kınanması gereklidir. Benim söyleyeceklerimi hazmedemiyorlar. Yeni siyasetimiz kök saldı ve kabul edilmeye başlandı." şeklinde konuştu.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi

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