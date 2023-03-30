KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Yunan ve Rumlara net mesaj: Başkan Erdoğan ile yeni siyasetimiz kök saldı!

KKTC CUMHURBAŞKANINA SALDIRI GİRİŞİMİNE TEPKİ! "BU EYLEM BÜYÜK BİR AYIPTIR"

Konuşmasında Londra'da Rum ve Yunan protestocuların saldırı girişimine de değinen Tatar, "Londra'da King's College'de bir konferans vermek istedik. Türk gençlerin, öğrencilerinin daveti üzerine Kıbrıs'ın geleceği ile ilgili bir konferans vermem için bir davet aldım ve kabul ettim. Bu üniversite tarafından onay aldı. Rumların oradaki taşkınlığı benin o konferansa gitmemi engellemekti. Giriş kapısı önünde pankart ve bayrak açtılar. Ben ise o konferansa kesinlikle geleceğimi bildirdim. Ben bunların yaptıkları rezilliklere bakmadan ben oraya gideceğimi ifade ettim. Güvenliği gönderdim oraya baktılar ve benim arabamın hareket etmesi ile (Rum protestocular) çoğaldılar. İş çığırından çıktı. Ağza alınmayacak cümleler yer aldı. Pankartı herkes gördü. Türk bayrakları yok. Her yerde Yunan barakları vardı. Ben buna rağmen gittim ve oradaki kalabalığın içinden güvenlik yardımı ile geçtim. Böyle bir üniversitede öğrenciler böyle bir eyleme girmesi büyük bir ayıptır. Bunun kınanması gereklidir. Benim söyleyeceklerimi hazmedemiyorlar. Yeni siyasetimiz kök saldı ve kabul edilmeye başlandı." şeklinde konuştu.