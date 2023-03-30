14 Mayıs gecesi kaos planı! PKK'dan seçim tehdidi! Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hızla yaklaşırken, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliği yaparak seçimi kazanma hayali kuran Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyon ortakları tehlikeli bir oyunun da parçası oldu. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda 14 Mayıs gecesi için yapılan olası kaos planını deşifre etti.