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14 Mayıs gecesi kaos planı! PKK'dan seçim tehdidi! Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hızla yaklaşırken, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliği yaparak seçimi kazanma hayali kuran Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyon ortakları tehlikeli bir oyunun da parçası oldu. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda 14 Mayıs gecesi için yapılan olası kaos planını deşifre etti.

Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:00
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14 Mayıs gecesi kaos planı! PKK’dan seçim tehdidi! Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa...

İşte Mehmet Barlas'ın "14 Mayıs gecesi kaos planı yapıyorlar" başlıklı o yazısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, 14 Mayıs seçim kampanyasında müzikli propaganda yapmayacaklarını ve miting düzenlemeyeceklerini açıklamışlardı. Depremin yaralarının taze olduğu düşünülerek böyle bir hassasiyet gösterilmesi çok anlamlıydı. Benzer bir hassasiyeti 7'li koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan da bekliyorduk.

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14 Mayıs gecesi kaos planı! PKK’dan seçim tehdidi! Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa...

Ama yanılmışız. CHP lideri, seçim şarkısını çoktan belirlemişti bile. Bu şarkı 2 gün önce kamuoyuyla paylaşıldı. CHP'nin "Yine Baharlar Gelecek" isimli seçim şarkısı duyulur duyulmaz kafaları karıştırdı.

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14 Mayıs gecesi kaos planı! PKK’dan seçim tehdidi! Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa...

DEPREMZEDELERE ŞARKI MI ÇALACAKSINIZ?
Keşke Kemal Bey, AK Parti ve MHP gibi depremzedelerin acısına biraz saygılı olsaydı ve bu seçimlerde müzik kullanmama kararı alabilseydi. Neyse kendi bileceği iş. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da depremzedeler kendisine gereken cevabı verir.

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14 Mayıs gecesi kaos planı! PKK’dan seçim tehdidi! Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa...

Sosyal medyada bu şarkıyla coğrafyamıza büyük bir kaos getiren "Arap Baharı"na gönderme yapıldığını düşünenler çoğunluktaydı. "Arap Baharı da nereden çıktı?" demeyin. 7'li koalisyon masası bir süredir uydurma seçim anketleriyle toplumda büyük bir beklenti oluşturdu. Açık farkla seçimi kazanacaklarına inanıyorlar. Aylardır seçimin kazanılacağı yalanıyla kandırılan insanların yaşayacağı hayal kırıklığını düşünün.

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14 Mayıs gecesi kaos planı! PKK’dan seçim tehdidi! Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa...

Kemal Bey'in seçimi kaybettiği kesinleşince bazı insanlar çok kolay tahrik edilebilir. Karanlık ellere gün doğar ve her türlü kaos senaryosu sahneye konulabilir. Bu konuda çok dikkatli olunmalı.