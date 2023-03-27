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Fransa senatosu PKK/YPG'li teröristlere onur madalyası taktı! Bu ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Fransa senatosu PKK/YPG’li teröristlere onur madalyası taktı! Bu ne anlama geliyor?

PKK'lıları Suriye'den Irak'a taşıyan helikopterin Fransız yapımı çıkmasının tartışmaları sürerken yeni skandal yaşandı. Cumartesi akşamı Fransız Senatosu'nda ağırlanan PKK/YPG'li teröristlere onur madalyası verildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

Suriye'de hem PKK hem de DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransa yeni bir skandala daha imza attı. Terör örgütlerine destek olan Fransızlar, Senato'da düzenlenen Nevruz resepsiyonunda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarına onur nişanı taktı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde yöneticileri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'e, Fransız vekiller tarafından Fransa Senatosu'nda törenle onur nişanı takıldı. PKK'lı teröristlere destek veren ülkelerin başında gelen Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande, terörist başı Salih Müslim'i 2017 yılının Mayıs ayında Elysee Sarayı'nda konuk etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile terör örgütü YPG arasındaki görüşme başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleşmişti.

Fransa'nın teröristlerle ilişkisi ne anlama geliyor? Fransa teröre neden destek veriyor? Fransa'nın amacı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

Abdullah Ağar'ın öne çıkan sözleri:

"Fransa, ABD ve İngiliz özel kuvvetleri Suriye'de kendilerini gösteriyorlar. Burada bunların YPG/PKK ile geliştirmiş oldukları ilişkiler var. Bunda önce kurulan ilişkiler asimetrikti şimdikiler doğrulsal. Yani 'DEAŞ ile mücadele ediyor' kisvesi altında bir terör örgütünün bütün dünyaya pazarlandığı bir evrenin içerisindeyiz. Radikalizm mücadele adı altında demokrasi gibi kavramlara hizmet ettiği iddia edilen ve Batı tarafından meşrulaştırılmaya çalışılan bir terör örgüt var karşımızda.

Bu yaptıkları bir gün patlayacak. Görselleri paylaştınız; sanırım terör örgütünden korkuyorlar. Çünkü terör örgütü başkentleri Paris'i yakıp yıktı. Onlara karşı hiçbir şey yapamadılar. Şimdi bir şekilde onları konsolide etmek istiyorlar. Yani onları yönetmeleri ve yönlendirmeleri gerekiyor. Fransa'yı tehdit etmemesi için onlarla anlaşıyorlar.

Fransa YPG/PKK'lı denklemde rolünü artırmak istediğini değerlendiriyorum. Deprem ve seçim gibi konulara yoğunlaştık ama deprem ve seçiminin Türkiye üzerinde emelleri olanlara zemin oluşturduğunu görmek zorundayız. Bizim kendi içimize kapanmamız coğrafyamızda olanlara seyirci kalmamıza sebebiyet veriyor. Ne olursa olsun bizimle ilgili dışarıda şekillenen inisiyatiflere izin vermememiz gerekiyor.

Fransa en başında beri bu işlerin içinde. Biz ABD başı çektiği için onunla uğraşıyoruz ama Fransa onun gölgesinde son derece ağıt bir takım faaliyetlerin altına imza attı. Bunların hepsi Türkiye'nin aleyhine oldu. YPG/PKK ile ilgili sadece Türkiye'de değil Suriye'de son derece önemli gelişmeler var. YPG/PKK'lı teröristler Türkiye'deki ana siyasi eksenlere musallat olmuş manipüle ederken Türkiye'deki siyasi rejimi 100 yıllık süreci değiştirmeyi dile getirirken buna cüret bulurlarken bir diğer tarafıyla da Suriye'de bununla bütünleşik projeler devam ediyor.

Fransız helikopteri üzerinden yorumlar yapılıyor ama özellikle Süleymaniye ekseniyle yani KYB ekseniyle YPG/PKK ekseni tartışmalı bölgeleri birleştirmek ile ilgili son derece önemli bir projenin devreye konulduğunu görüyoruz. Bunların Türkiye'ye yönelik yapıldığını görüyor olmamız gerekiyor. Bu konuda Türkiye mutlaka bir şeyler yapmalı."

Onur nişanı görünür yüz! Hedef Türkiye ONUR NİŞANI GÖRÜNÜR YÜZ! HEDEF TÜRKİYE

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Fransızlardan PKK/YPG’li teröristlere onur nişanı FRANSIZLARDAN PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERE ONUR NİŞANI
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