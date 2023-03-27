Fransa senatosu PKK/YPG’li teröristlere onur madalyası taktı! Bu ne anlama geliyor?

Fransa en başında beri bu işlerin içinde. Biz ABD başı çektiği için onunla uğraşıyoruz ama Fransa onun gölgesinde son derece ağıt bir takım faaliyetlerin altına imza attı. Bunların hepsi Türkiye'nin aleyhine oldu. YPG/PKK ile ilgili sadece Türkiye'de değil Suriye'de son derece önemli gelişmeler var. YPG/PKK'lı teröristler Türkiye'deki ana siyasi eksenlere musallat olmuş manipüle ederken Türkiye'deki siyasi rejimi 100 yıllık süreci değiştirmeyi dile getirirken buna cüret bulurlarken bir diğer tarafıyla da Suriye'de bununla bütünleşik projeler devam ediyor.