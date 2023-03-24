ABD ordusundan terör halayı! PKK/YPG’li teröristlerle kol kola halay çektiler

UÇAK GİZLİCE İNDİ

Bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı YPG'lilerle birlikte savaştığını ileri süren ABD'nin Genelkurmay Başkanı Mark Milley Mart ayı başında Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan üssünü ziyaret etti. Milley ve beraberindeki gazetecileri taşıyan uçak, sessiz sedasız bir şekilde Suriye'nin kuzeyine iniş yaptı. Sürpriz gezi, sekiz yıllık Amerikan varlığında bugüne kadar gerçekleşmiş en üst düzey ziyaret niteliği taşıyordu.

Genelkurmay Başkanı Milley'in ilk kez Suriye'ye ayak bastığını dile getiren New York Times gazetesi, ABD ordusunun bir numaralı isminin bölgedeki misyonun alınan riske değer olduğunu söylediğini aktardı.