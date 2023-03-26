Fransızlardan PKK/YPG'li teröristlere onur nişanı! Senatoda ağırlayıp destek verdiler
Suriye'de hem PKK hem de DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransa yeni bir skandala daha imza attı. Terör örgütlerine destek olan Fransızlar, Senato'da düzenlenen Nevruz resepsiyonunda terör örgütü PKK/YPG2nin sözde komutanları için tören düzenleyerek "onur nişanı" takdiminde bulundu. Fransızlar daha önce de teröristleri Elysée Sarayı'nda konuk etmişti.
Suriye'de terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransız Senatosu'nda büyük bir skandal daha imza atıldı.
TERÖR DESTEKÇİSİ SENATÖR İLE BİR ARAYA GELDİLER
Terör örgütü PKK/YPG'nin ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde yöneticileri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'e, Fransız vekiller tarafından Fransa Senatosu'nda törenle onur nişanı takıldı. Terör heyeti başkent Paris'teki Senato binasında senatör Pierre Laurent ile bir araya geldi.
ELEBAŞI İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent 2021 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük istemişti.
HOLLANDE KONUK ETMİŞTİ
PKK'lı teröristlere destek veren ülkelerin başında gelen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Hollande, terörist başı Salih Müslim'i 2017 yılının Mayıs ayında Elysee Sarayı'nda konuk etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile başkent Paris'te bulunan Elysee sarayında bir araya gelen terörist başı Müslim'in DAEŞ karşısında Fransa'dan destek istediği belirtildi.
2015'TE SÖZDE YPJ KOMUTANLARINI KABUL ETMİŞTİ
Elysée Sarayı ilk olarak Şubat 2015'te terör örgütü PYD Eş Başkanı Asya Abdullah ve sözde YPJ komutanlarından terörist Nesrin Abdullah'ı kabul etmişti.
2019'DA MACRON DA GÖRÜŞTÜ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile terör örgütü YPG arasındaki görüşme başkent Paris'teki Elysée Sarayı'nda gerçekleşmişti.
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