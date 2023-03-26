Fransızlardan PKK/YPG’li teröristlere onur nişanı! Senatoda ağırlayıp destek verdiler

TERÖR DESTEKÇİSİ SENATÖR İLE BİR ARAYA GELDİLER

Terör örgütü PKK/YPG'nin ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde yöneticileri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'e, Fransız vekiller tarafından Fransa Senatosu'nda törenle onur nişanı takıldı. Terör heyeti başkent Paris'teki Senato binasında senatör Pierre Laurent ile bir araya geldi.