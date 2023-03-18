Duhok'ta düşen esrarengiz helikopterle ilgili yeni detaylar! PKK'nın sözde elebaşılarından Mazlum Kobani'nin yeğeni Şervan Kobani de öldü
Kuzey Irak'ın Duhok bölgesinde düşen gizemli helikopterin, PKK'lı teröristlerle bağlantısı ortaya çıkmış ve helikopterde teröristlerin bulunduğu öğrenilmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin duyurduğu gelişme sonrası ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonundan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada PKK'lı teröristlerin içerisinde yer aldığı helikopterin koalisyona ait olmadığı bildirildi. Düşen helikopterde bulunan isimler de netleşmeye başladı. Helikopterde ölen 9 teröristten birinin PKK elebaşlarından Mazlum Kobani’nin yeğeni Şervan Kobani olduğu iddia edildi.
Kuzey Irak'taki gizemli helikopter kazasına dair, ana gövdesini terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) açıklama geldi. Olaydan iki gün sonra yapılan açıklamada, kazada düşen helikopter sayısı iki olarak belirtildi. Daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 7 kişi taşıyan Eurocopter AS350 tipi bir helikopterin düştüğünü, bölgedeki ikinci helikopterin ise uzaklaştığını açıklamıştı.
İSİM VERDİLER
SDG'nin açıklamasında, "15 Mart akşamı Süleymaniye'ye doğru hareket halindeki iki helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düşmesi sonucu Şervan Kobani komutasındaki 9 kişinin öldüğü" bilgisi yer aldı. SDG, hava aracındakilerin ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamında görev yaptığını savundu. SDG, Duhok'un Çemanke kasabasında düşen helikopter dışında ikinci aracın nereye düştüğüne dair bilgi vermedi.
*Terörist elebaşı Mazlum Kobani'nin yeğeni Şervan Kobani
ERBİL AÇIKLAMIŞTI
SDG, Erbil yönetiminden kazada ölenlerin kendilerine iade edilmesini istedi. İlk helikopterin düşmesi sonrası bölgeye giden Erbil'e bağlı Peşmergelerin, 7 PKK'lının cansız bedenini olay yerinden aldıkları açıklanmıştı.
PKK REDDETMİŞTİ
Bu arada Erbil merkezli Rûdaw televizyonu, Şervan Kobani kod adlı Abdo Mustafa Abdi'nin Duhok'ta düşen ilk helikopterin pilotu olduğunu bildirdi. Kazanın hemen ardından terör örgütü PKK, helikopterleri olmadığını belirterek olayla bağlarını reddetmişti. Haber ajansı AP'ye konuşan PKK sözcüsü Zagros Hiwa, helikopterin ABD liderliğindeki koalisyona ait olabileceğini ve YPG üyelerini taşıyor olabileceğini söylemişti. Öte yandan olaya ilişkin değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" dedi.
Terör örgütü elebaşılarından Mazlum Kobani'nin yeğeni YPG'li 'Şervan Kobani' kod adlı Abdo Mustafa Abdi'nin Duhok'ta düşen helikopterin pilotu olduğu öne sürüldü.
PENTAGON: BİZ EĞİTMEDİK
SDG'nin dünkü açıklamasından saatler önce ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, kendilerinin SDG'ye pilotluk eğitimi vermediğini söyledi. Sözcü Ryder gazetecilerin sorusu üzerine, "Bildiğim kadarıyla (SDG'ye helikopter pilotluğu eğitimi) vermiyoruz" yanıtını verdi.
ABD 'BİZİM DEĞİL' DEMİŞTİ
Kaza sonrası Irak ve Türkiye düşen helikopterin kendilerine ait olmadığını açıklayınca gözler ABD'ye çevrilmişti. ABD de DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamında bölgede faaliyet göstermediklerini belirterek, helikopterin kendilerine ait olmadığını açıklamıştı. Biri Avrupa üretimi Eurocopter AS350 olduğu anlaşılan, diğerinin modeli ise belirsiz iki helikopterim mülkiyetinin kime ait olduğu henüz belirsiz.
DÜŞTÜ MÜ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?
Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikopterin PKK'nın eline nasıl geçtiği ve ne amaçla kullanıldığı bilinmezken "helikopter düştümü düşürüldü mü?" sorusu merak konusu oldu.
ÇARPIŞTILAR İDDİASI
Helikoptere ilişkin bazı detaylar da netleşti.
YPG/PKK terör örgütü 15 Mart Çarşamba günü düşen helikopterde 9 kayıplarının olduğunu duyurdu. Helikopterlerin Suriye'den Süleymaniye'ye gittiği ve 2 helikopterin çarpışarak düştüğü iddia edildi.
HDP KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİN İPTALİYLE İLGİSİ VAR MI?
Öte yandan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile bir görüşme yapacaktı. Görüşme daha sonra HDP tarafından iptal edildi. Eş zamanlı yaşanan gelişmeler dikkat çekici bulundu. Terör örgütü PKK'nın yasını tuttuğu bilinen HDP'nin görüşmeyi bu sebeple mi iptal ettiği sosyal medyada konuşuldu.
"BANA DEĞİL EV SAHİBİNE SORUN"
HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yayın organı Halk TV'de yer alan habere göre, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından PKK'nın siyasi uzantısının oyuncağı haline geldiği ve ziyaretin ertelenmesinden rahatsız olduğu yorumu yapıldı.
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