Duhok’ta düşen esrarengiz helikopterle ilgili yeni detaylar! PKK’nın sözde elebaşılarından Mazlum Kobani’nin yeğeni Şervan Kobani de öldü

Kuzey Irak'taki gizemli helikopter kazasına dair, ana gövdesini terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) açıklama geldi. Olaydan iki gün sonra yapılan açıklamada, kazada düşen helikopter sayısı iki olarak belirtildi. Daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 7 kişi taşıyan Eurocopter AS350 tipi bir helikopterin düştüğünü, bölgedeki ikinci helikopterin ise uzaklaştığını açıklamıştı.

İSİM VERDİLER

SDG'nin açıklamasında, "15 Mart akşamı Süleymaniye'ye doğru hareket halindeki iki helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düşmesi sonucu Şervan Kobani komutasındaki 9 kişinin öldüğü" bilgisi yer aldı. SDG, hava aracındakilerin ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamında görev yaptığını savundu. SDG, Duhok'un Çemanke kasabasında düşen helikopter dışında ikinci aracın nereye düştüğüne dair bilgi vermedi.