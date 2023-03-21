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Irak'ta düşen PKK/YPG helikopteriyle ilgili Pentagon'dan yeni açıklama! ABD ilgiyi reddetti

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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Irak’ta düşen PKK/YPG helikopteriyle ilgili Pentagon’dan yeni açıklama! ABD ilgiyi reddetti

Son dakika haberi | Irak'ın Duhok bölgesinde geçtiğimiz günlerde düşen PKK/YPG helikopteri ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder açıklamalarda bulundu. Helikopterle ABD'nin ilgisinin bulunmadığını iddia eden Pentagon Sözcüsü, "Bu helikopter olayında ABD’nin veya koalisyonun hiçbir dahli yok, öncesinde bu görevin icra edildiği hakkında da hiçbir bilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD'nin, Kuzey Irak'ta düşen PKK/YPG terör örgütü üyelerini taşıyan helikopterler ve Irak'ta aldıkları eğitimle ilgisi olmadığını iddia ederek, söz konusu helikopter uçuşlarını takip edip etmediklerine ilişkin açıklamada bulunmadı.

ABD'nin Suriye'de desteklediği SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütü mensuplarını taşıyan helikopterlerin Kuzey Irak'ta düşmesine ilişkin tartışma devam ediyor.

ABD İLGİYİ REDDETTİ
Pentagon Sözcüsü Ryder, AA muhabirinin günlük basın toplantısında, "Ortağınız (PKK/YPG) SDG, bir açıklama yaparak mensuplarını taşıyan iki helikopterin Kuzey Irak'ta düştüğünü açıkladı. Açıklamada bunların bir eğitim değişim görevinde olduğu ifade ediliyor. ABD ordusunun Kuzey Irak'taki bu sözde eğitim değişim görevindeki rolü neydi? ABD tarafından sağlanan fonlar burada kullanıldı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ABD'nin SDG helikopter uçuşu ile hiçbir ilgisi ve buna herhangi bir şekilde katılımı yok. SDG biliyorsunuz kendi başına bir güç ve biz de DEAŞ ile mücadele operasyonlarında onlarla ortaklık ediyoruz. Ama yine ifade ediyorum bu helikopter olayında ABD'nin veya koalisyonun hiçbir dahli yok, öncesinde bu görevin icra edildiği hakkında da hiçbir bilgimiz yok."

TÜRKİYE'YE GÜVENCE VEREMEDİ
Bunun üzerine AA muhabiri, "Bilgimiz yok, dahlimiz yok diyorsunuz ama bu gücü ABD eğitiyor ve ABD donatıyor. ABD'nin sağladığı kabiliyetlerin ve fonların gelecekte NATO ortağınız Türkiye'ye karşı kullanılmayacağından ne kadar eminsiniz?" sorusunu yöneltti.

SDG ismini kullanan PKK/YPG'nin ABD'den aldığı silah ve fonları Türkiye'ye kullanmayacağına ilişkin güvence veremeyen ABD'li general, örgütle DEAŞ'ın yenilmesi için ortaklık ettiklerini söyledi.

Ryder, "Dünyada kendi operasyonlarını gerçekleştiren çok sayıda güce eğitim veriyoruz. Bu olayda da tekrar ifade ediyorum herhangi bir şekilde dahlimiz ve katılımımız yok. Bunu daha başka nasıl ifade etmemi istediğinden emin değilim." dedi.

Örgütün Irak'a girip çıktığını hatırlatan muhabirin bu konuda kaygıları olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Tuğgeneral Ryder, "SDG bu konuda kendi adına konuşsun." yanıtını verdi.

ÜSTÜ KAPALI YANIT
Başka bir gazetecinin, olayda dahli olup olmamasının dışında bölgeyi izleyen ABD'nin bu helikopterlerin uçuşlarından haberdar olup olmadığını sorması üzerine sözcü, "Her şeyi perspektife oturtalım, biz dünyada birçok faaliyeti izliyoruz. ABD ve koalisyon dışında başkalarının operasyonlarını izleyip izlemediğimize girmeyeceğim." dedi.

Ryder, "ABD'nin dahli olmadığını söylüyorum. Kelimelerimi orada dikkatli seçiyorum." ifadesini kullandı.


*Terörist elebaşı Mazlum Kobani'nin yeğeni Şervan Kobani

PKK/YPG'NİN SÖZDE ELEBAŞI MAZLUM KOBANİ'NİN YEĞENİ DE ÖLDÜ
Erbil merkezli Rûdaw televizyonu, Şervan Kobani kod adlı Abdo Mustafa Abdi'nin Duhok'ta düşen ilk helikopterin pilotu olduğunu bildirdi. Kazanın hemen ardından terör örgütü PKK, helikopterleri olmadığını belirterek olayla bağlarını reddetmişti. Haber ajansı AP'ye konuşan PKK sözcüsü Zagros Hiwa, helikopterin ABD liderliğindeki koalisyona ait olabileceğini ve YPG üyelerini taşıyor olabileceğini söylemişti. Öte yandan olaya ilişkin değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" dedi.

Terör örgütü elebaşılarından Mazlum Kobani'nin yeğeni YPG'li 'Şervan Kobani' kod adlı Abdo Mustafa Abdi'nin Duhok'ta düşen helikopterin pilotu olduğu öne sürüldü.

İşte helikopter kazasının şifreleri!
Duhok’ta PKK helikopteri! Sözde elebaşının yeğeni...

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