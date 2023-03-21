Irak’ta düşen PKK/YPG helikopteriyle ilgili Pentagon’dan yeni açıklama! ABD ilgiyi reddetti

TÜRKİYE'YE GÜVENCE VEREMEDİ

Bunun üzerine AA muhabiri, "Bilgimiz yok, dahlimiz yok diyorsunuz ama bu gücü ABD eğitiyor ve ABD donatıyor. ABD'nin sağladığı kabiliyetlerin ve fonların gelecekte NATO ortağınız Türkiye'ye karşı kullanılmayacağından ne kadar eminsiniz?" sorusunu yöneltti.

SDG ismini kullanan PKK/YPG'nin ABD'den aldığı silah ve fonları Türkiye'ye kullanmayacağına ilişkin güvence veremeyen ABD'li general, örgütle DEAŞ'ın yenilmesi için ortaklık ettiklerini söyledi.

Ryder, "Dünyada kendi operasyonlarını gerçekleştiren çok sayıda güce eğitim veriyoruz. Bu olayda da tekrar ifade ediyorum herhangi bir şekilde dahlimiz ve katılımımız yok. Bunu daha başka nasıl ifade etmemi istediğinden emin değilim." dedi.

Örgütün Irak'a girip çıktığını hatırlatan muhabirin bu konuda kaygıları olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Tuğgeneral Ryder, "SDG bu konuda kendi adına konuşsun." yanıtını verdi.