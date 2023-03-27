SON ANKET SONUÇLARI ne diyor? AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Başkan Erdoğan'ın oyu ne kadar? İşte rakamlar
Son dakika haberi... 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Peki anket sonuçlarına göre oy oranları ne kadar? Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yapılan anketlerden bahseden Müderrisoğlu, "İş dünyasında ciddi bir kıpırdanma görüyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla gidiyor. Anket sonuçları ise merak konusu.
Hangi ittifakın ne kadar oyu var? Yapılan anketler ne kadar sağlıklı? Sahada kimler anket yapıyor?
Son anket sonuçları üzerinden nasıl bir okuma yapabiliriz? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"DENKLEMİ KÖKTEN DEĞİŞTİRDİ"
İşte o açıklamalardan satır başları; Anket konusu çok ihtiyatlı ele almamız gereken bir konu. Esasen 6 Şubat'a kadar gelen süreçte yani yüzyılın afetiyle karşılaştığımız zaman dilimine kadar gelen süreçte gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse AK Parti'nin oyları toplamda Cumhur İttifakı'nın oylarının seçmendeki karşılığı yukarı yönlü bir trend gösteriyordu.
Fakat 6 Şubat denklemi kökten değiştirdi. Kampanyayı dilini çalışmayı ve bunun beraberinde getireceği sonuçları. Bir defa 11 ili aynı anda kapsayan ve telefonla yapılmayan saha çalışması nitelikli anket yok denecek kadar az.
Bunun birkaç örneğini AK Parti sergiledi.
"İŞ DÜNYASINDA CİDDİ KIPIRDANMA GÖRÜYORUM"
Bir de ben iş adamlarının belli şekillerde fonlar oluşturarak bu tür anketler yaptırdıklarını saha çalışmasını yaptırdıklarını duyuyorum iş dünyasında ciddi bir kıpırdanma görüyorum. Ve seçimin sonucunu öngörmeye buna göre pozisyonlanmaya 6'lı masadaki bazı aktörlere de erişmeye çalışanlarına ilişkin de duyumlarımız var aslında duyumların ötesinde bir bilgi de bunlar.
Bu iş dünyasının kıvraklığıyla da açıklanabileceği gibi içlerindeki problemli olanları, uygulamalarla çatışma içinde olanları ve bunların örgütlerinin de boş durmadığını gösteren ipuçları içeriyor.
SON ANKETLER NE DİYOR?
Ama kritik nokta şu an itibariyle AK Parti'nin yüzde 40'lara sabitlenmiş bir oy tabanı var. Bu önemli bir husus.
Yine Sayın Cumhurbaşkanının da yüzde 50'nin üstünde performans gösterdiğine ilişkin veriler de var.
Fakat ben bir şeyi çok önemsiyorum. Bir Ramazan boyunca yürütülecek çalışmalar. Özellikle de deprem bölgesini merkeze alan saha çalışmaları.
İki asrın felaketi ile mücadele ederken asrın projelerini hayata geçirme şeklindeki büyük Türkiye iddiası ve hedefi ile ilgili açıklamalar programlar projeler topluma bunun mal edilmesi. Yani deprem bizim moralimizi çökertti gibi gözüküyor, hayır biz küllerinden yeniden doğabilen bir toplumuz ve tarihte bunun çok sayıda örneği var o nedenle çökmüş değil geleceğe emin adımlarla yürüyecek kendisini yeniden inşa edecek bir toplum bu moral motivasyon. Bu önemli.
EN ÖNEMLİ FAKTÖR
Adaylar son derece önemli. Özellikle de o ile çok hakim ilde saygın karşılık bulan sevilen isimlerin listede görünmesine ilişkin beklenti her seçimde olur ama bu seçimde bunun en önemli faktör olduğunun altını çizelim. Yani merkezden gönderilen adaylar ya da isimler değil yerele hakim ama aynı zamanda Türkiye ve dünya vizyonu olan kalite ve kalibredeki isimler.
Ben o nedenle kampanyanın ilk dönemine ilişkin verilerle bayram sonrası yani 20 Nisan sonrası Mayıs'ın 13'üne kadar geçecek o 3 haftalık dönemin nihai belirleyici olduğunu görüyorum. Bütün bu badirelere rağmen AK Parti'nin yüzde 40 tabanında oy performansına Sayın Cumhurbaşkanının yüzde 50'nin üstünde yüzde 53'ü gören oy performansına sahip olması denilebilecek en kötü senaryoda bile bu tabanın varlığı bunun üzerine eklenerek gidilebileceğini gösteriyor.
ANKETLERDEKİ RİSK
Burada şöyle bir risk var. Cumhurbaşkanının oyu zaten 50'nin üstünde 53'ü buldu daha da yukarı çıkar bu bir rehavet getirebilir dolayısıyla bu oranları kullanırken rakamlar üzerinden yorum yaparken yıkılmadık ayaktayız demeye çalışmak kadar bu oranların seçmende nasıl olsa halletmişler o zaman biz başka bir alternatife mi bakalım gibi sorgulamaları teşkil edebileceği de hesaba katılmalı.
O yüzden anket ve rakam sonuçları paylaşılırken oy tabanının belirtmek ama bunun üstünü de seçmenin tercihi ile ilişkilendirmek ve üstüne koyarak gitmek daha bence anlamlı bir strateji. Bir bütün olarak Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanının oylarının an itibariyle hatırı sayılır bir tabana oturduğunu bunun üzerine eklenerek gidilecek bir sürecin bizi beklediğini söyleyebilirim.
"ARTARAK DEVAM EDİYOR"
AK Parti'nin yapmış olduğu anket çalışmaları ile ilgili olarak da konuşan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz "Ben gün geçtikçe Cumhurbaşkanımıza olan teveccühün biraz daha artmaya devam ettiğini görüyorum. Ve en son bizim Ar-Ge başkanlığımızın yapmış olduğu ankete göre yüzde 53'leri yakalayan bir tablonun olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.
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