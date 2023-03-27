SON ANKET SONUÇLARI ne diyor? AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç? Başkan Erdoğan’ın oyu ne kadar? İşte rakamlar

Hangi ittifakın ne kadar oyu var? Yapılan anketler ne kadar sağlıklı? Sahada kimler anket yapıyor?

Son anket sonuçları üzerinden nasıl bir okuma yapabiliriz? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.