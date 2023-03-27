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Fransa senatosu PKK/YPG'li teröristlere onur madalyası taktı! Bu ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 12:09
PKK'lıları Suriye'den Irak'a taşıyan helikopterin Fransız yapımı çıkmasının tartışmaları sürerken yeni skandal yaşandı. Cumartesi akşamı Fransız Senatosu'nda ağırlanan PKK/YPG'li teröristlere onur madalyası verildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
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