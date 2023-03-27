14 Mayıs’a doğru tehdit dili neden arttı? 7’li koalisyon tehdit dili ile ne amaçlıyor?

Hukukçu Avukat Serkan Toper:

"FETÖ bir ihanet şebekesidir. FETÖ bir ABD ajanlık çetesidir. FETÖ bütün dünyada örgütlüdür. Türkiye'de biz buna FETÖ derken her ülkede ABD'nin menfaatlerine göre siyaseti ve devleti dizayn etmek isteyen bir yapılanmadır. FETÖ sadece bir dini cemaat kisvesiyle Türkiye'de siyasete kitlelere devlete sızmamıştır. Ülkücü kisvesiyle de Atatürkçü kisvesiyle de solcu kisvesiyle de milli görüşçü kisvesiyle de siyasete ve bürokrasiye karışmıştır. ABD'nin menfaatleri doğrultusunda siyaset güderler.

İşte bu hesaplaşma dilinden anladığımız şudur; siz misiniz ABD'nin menfaatlerine aykırı davranan, siz misiniz tam bağımsız lider Türkiye diyenler? Siz misiniz bölgesel ve küresel güç hayali kuranlar, siz misiniz Kızılelma'dan bahsedenler, İ'la'yi Kelimetullah'tan bahsedenler, siz misiniz Mustafa Kemal'in muhasır medeniyetler seviyesinden bahsedenler? İşte hesaplaşmaktan bahsettikleri tam da budur. Kitlesel olarak. Bunu bir dönem FETÖ eliyle yapmayı denediler 15 Temmuz sabah büyük Türk devleti her birini yerlere iç çamaşırlarıyla serdi. Bir daha denemek istiyorlar. Emin olsun ki vatanperverler korkmazlar."